Eleição da Assembleia: tabu histórico e unanimidade política no ES
Disputa no Legislativo
Eleição da Assembleia: tabu histórico e unanimidade política no ES
Recondução de Erick Musso à presidência da Casa nesta segunda (1°), mais uma vez em chapa única, amplia tabu histórico e ainda renova a discutível tese de que todos os Poderes do Estado devem andar de mãos dadas para evitar retrocessos
Erick Musso é candidato único à presidência da Assembleia pela terceira vez seguidaCrédito: Amarildo
A recondução do deputado Erick Musso (Republicanos) à presidência da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (1º), mais uma vez em chapa única, amplia um tabu histórico e ainda renova a discutível tese, vigente desde o início deste século no Espírito Santo, de que todos os Poderes do Estado devem andar de mãos dadas para evitar retrocessos políticos e institucionais.
A última vez em que houve mesmo disputa entre duas chapas completas em uma eleição legalmente válida da Mesa Diretora da Assembleia foi em fevereiro de 1997, na primeira vitória de José Carlos Gratz. Este derrotou Lelo Coimbra (então no PPS, atual Cidadania), numa eleição bem acirrada. Gratz contou com o apoio do então governador Vitor Buaiz (PT), que estava então na metade do seu mandato e já enfrentava dificuldades políticas. Curiosamente, quatro dos cinco deputados da bancada petista ficaram com Lelo. O governador petista foi para um lado, enquanto a bancada do PT foi para o outro.
Depois disso, estabeleceu-se a Era Gratz, e o ex-bicheiro foi reeleito em 1999 e em 2001 praticamente sem adversários (em pelo menos um caso, o petista Cláudio Vereza foi "candidato avulso" à presidência, sem chapa completa). Nas palavras do próprio Gratz à época, “quantas vezes eu for deputado, esses otários aqui têm que votar em mim”. Com a não reeleição de Lelo em 1998, Gratz só conviveu com dois opositores na Casa (Vereza e Max Filho) durante seu último mandato (1999-2002), no qual o presidente da Assembleia concentrou um poder sem paralelo no Espírito Santo.
Com a cassação de Gratz no fim de 2002 e a chegada de Paulo Hartung ao governo no começo de 2003, Cláudio Vereza (PT) chega à presidência da Assembleia em chapa única costurada pelo governador recém-empossado (embora não de primeira, como se pode conferir nesta matéria de A Gazeta e no box que encerra esta coluna).
Tem início, então, a Era Hartung na política capixaba, sob o mantra lançado por ele de que a unidade de todos os Poderes e instituições capixabas era uma condição fundamental para a reconstrução do Espírito Santo e o combate ao crime organizado, evitando-se qualquer retrocesso.
Editada por Hartung, essa concepção foi reeditada por Renato Casagrande e, de certo modo, perdura até hoje na política capixaba. Ao longo desse tempo, como analisou o professor Roberto Garcia Simões em vários artigos, esse conceito de "unidade" muitas vezes se confundiu com o de "unanimidade", sob os governos não só de Hartung, mas também de Casagrande.
“Vamos juntos, não em favor de projetos pessoais, não em defesa de um mandato de olhar para o próprio umbigo. Mas vamos dar as mãos: as instituições, as prefeituras [...], as câmaras, os Poderes constituídos… E nós temos um equilíbrio institucional de dar inveja aos Estados da federação.” Em seguida, o presidente da Assembleia nominou o chefe de cada um dos Poderes estaduais, incluindo ele mesmo e Casagrande.
Não foi criada por Erick, mas trata-se de uma tese discutível. “Todos os Poderes caminhando de mãos dadas” pode ter sido realmente imprescindível para o resgate da respeitabilidade e da estabilidade institucional do Espírito Santo em um momento muito crítico de nossa história política, no qual o crime organizado havia se infiltrado e se apropriado da Assembleia e de setores do Judiciário, por exemplo. Havíamos batido quase no fundo do poço.
Então veio o “Fórum Reage Espírito Santo”, que uniu representantes não só do mundo político como de instituições da sociedade civil, como a OAB-ES e a Arquidiocese de Vitória. Em seguida, Paulo Hartung chega ao governo no lugar de um José Ignácio mergulhado em denúncias, e intensifica esse lema da “unidade”.
Naquele contexto, isso foi muito importante e de fato fez muito sentido. Foi o momento da virada.
"UNIDADE" VIROU DOGMA POLÍTICO: QUE RISCOS ISSO TRAZ?
Passados quase 20 anos, o contexto político é outro, mas esse pensamento cristalizou-se em nosso Estado como um dogma. Tornou-se uma verdade absoluta. A ideia de "unidade dos Poderes" naturalizou-se como algo a ser sempre perseguido por todos, de maneira automática, e como se fosse sempre algo necessariamente bom para todos, o que traz embutidos alguns riscos.
O primeiro é a possível sobreposição ou “borramento” das fronteiras constitucionais entre os Poderes. “Unidade” não pode significar perda de independência entre os Poderes (sobretudo em relação ao Executivo): da Assembleia para fiscalizar, do MPES para investigar e denunciar, do TCES para analisar as contas, do TJES para julgar as ações.
O outro risco é que essa prevalência do “todos juntos pelo Espírito Santo” tende a cancelar, naturalmente, qualquer foco ou movimento de oposição responsável a quem esteja à frente do governo, o que acaba por impor uma unidade/unanimidade muito pouco democrática e que pode se voltar contra a própria democracia.
Justiça seja feita: de 2003 até hoje, passando pelos três governos de Hartung e chegando ao segundo de Casagrande, o Espírito Santo teve governos, na média, responsáveis com a coisa pública, com o equilíbrio fiscal, com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Mas suponhamos que não seja mais assim.
E se o próximo governo, ou mesmo o atual, começar a fazer uma besteira atrás da outra, agindo contra os interesses dos capixabas? Se está “todo mundo junto em prol do Espírito Santo”, quem é que vai apontar esses problemas? Daí a importância de uma oposição vigilante, equilibrada e responsável. E de Poderes harmônicos, mas bem separados, em vez de “juntos e misturados”.
Além disso, mesmo bons governos também erram e, com sua enorme estrutura administrativa, possuem potenciais fragilidades, ralos, vazamentos. Por mais correto que seja o governador, todo governo está sujeito a malfeitos pontuais de alguns membros em determinadas áreas.
Nesse caso, o Legislativo, o MPES e a Justiça estadual não podem abrir mão de suas prerrogativas de fiscalizar, investigar, denunciar e julgar, em nome de um conceito de “estabilidade institucional” que não pode ser um fim em si mesmo.
A fronteira é tênue, e é preciso tomar muito cuidado.
De 1991 a 2003, as eleições que marcaram o começo e o fim da Era Gratz
Na eleição da Mesa Diretora no começo de 2003, houve inicialmente disputa entre duas chapas: a de Vereza, apoiada pelo recém-empossado governador Paulo Hartung, contra aquela encabeçada por Geovani Silva (ex-jogador de futebol recém-chegado à Casa), veladamente apoiado por Gratz. Dias antes da votação em plenário, a imprensa flagrou um grupo de deputados ligados a Gratz hospedados num hotel de luxo da Região Serrana do Estado.
A votação chegou a ocorrer, e a chapa de Geovani derrotou a de Vereza no voto dos parlamentares. Porém, a Justiça havia concedido uma liminar que suspendia o pleito. Logo após anunciado o resultado, seguranças da Assembleia impediram uma oficial de Justiça, acompanhada por procuradores, de entrar no plenário para entregar a liminar, e Geovani encerrou a sessão às pressas.
Ante forte reação do Palácio Anchieta nos bastidores, a Justiça anulou a eleição interna e determinou o afastamento de sete deputados. Poucos dias depois, a Justiça decretou a prisão de Gratz e do então diretor-geral da Assembleia, André Nogueira. Uma nova eleição da Mesa Diretora foi realizada, sem os sete deputados que haviam sido afastados e com chapa única liderada por Vereza, eleito dessa vez por unanimidade.
Outro episódio marcante, por ter sido um caso raríssimo de derrota do governador na Assembleia, foi a eleição da Mesa Diretora em fevereiro de 1991. A disputa foi entre Valci Ferreira e Ruzerte Geigher, apoiado pelo então governador, Albuíno Azeredo.
Deu Valci, no que pode ser considerado o marco inaugural da Era Gratz, antes mesmo da chegada do próprio ex-bicheiro à presidência da Casa, em 1997. O trio de ferro que comandou a Assembleia por pouco mais de uma década era formado por Gratz, Valci e Marcos Madureira (sucessor de Valci e presidente da Casa de 1993 a 1995).
A eleição de Vereza, em 2003, marcou precisamente o fim da Era Gratz.
Mergulho na história: disputas marcantes na Assembleia
Correção
01/02/2021 - 1:45
No texto original desta coluna, publicado às 2h desta segunda-feira (1º), eu havia afirmado que, após chegar à presidência da Assembleia em 1997, José Carlos Gratz "foi reeleito em 1999 e em 2001, sem adversário". No entanto, o ex-deputado petista Cláudio Vereza afirma que, nos dois casos, foi "candidato avulso" à presidência (sem ter inscrito uma chapa completa). De acordo com uma fonte do corpo técnico da Assembleia, o Regimento Interno não permitia e ainda não permite "candidaturas avulsas". Mas consta nos registros da Casa que, no dia 1º de fevereiro de 1999, Vereza concorreu contra Gratz à frente de uma chapa incompleta, formada por somente três deputados (ele, Max Filho e Antonio Cavalheri). Gratz venceu por 27 votos a 3. Ainda de acordo com os registros da Assembleia, na eleição do biênio seguinte, realizada antecipadamente no dia 15/12/2000, Gratz venceu em chapa única, novamente por 27 votos a 3. Só não votaram nele: Vereza, Max Filho e Lelo.