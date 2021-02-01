Eleição da Assembleia: tabu histórico e unanimidade política no ES

Na eleição da Mesa Diretora no começo de 2003, houve inicialmente disputa entre duas chapas: a de Vereza, apoiada pelo recém-empossado governador Paulo Hartung, contra aquela encabeçada por Geovani Silva (ex-jogador de futebol recém-chegado à Casa), veladamente apoiado por Gratz. Dias antes da votação em plenário, a imprensa flagrou um grupo de deputados ligados a Gratz hospedados num hotel de luxo da Região Serrana do Estado.

A votação chegou a ocorrer, e a chapa de Geovani derrotou a de Vereza no voto dos parlamentares. Porém, a Justiça havia concedido uma liminar que suspendia o pleito. Logo após anunciado o resultado, seguranças da Assembleia impediram uma oficial de Justiça, acompanhada por procuradores, de entrar no plenário para entregar a liminar, e Geovani encerrou a sessão às pressas.

Ante forte reação do Palácio Anchieta nos bastidores, a Justiça anulou a eleição interna e determinou o afastamento de sete deputados. Poucos dias depois, a Justiça decretou a prisão de Gratz e do então diretor-geral da Assembleia, André Nogueira. Uma nova eleição da Mesa Diretora foi realizada, sem os sete deputados que haviam sido afastados e com chapa única liderada por Vereza, eleito dessa vez por unanimidade.

Outro episódio marcante, por ter sido um caso raríssimo de derrota do governador na Assembleia, foi a eleição da Mesa Diretora em fevereiro de 1991. A disputa foi entre Valci Ferreira e Ruzerte Geigher, apoiado pelo então governador, Albuíno Azeredo.

Deu Valci, no que pode ser considerado o marco inaugural da Era Gratz, antes mesmo da chegada do próprio ex-bicheiro à presidência da Casa, em 1997. O trio de ferro que comandou a Assembleia por pouco mais de uma década era formado por Gratz, Valci e Marcos Madureira (sucessor de Valci e presidente da Casa de 1993 a 1995).

A eleição de Vereza, em 2003, marcou precisamente o fim da Era Gratz.