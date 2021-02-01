Reeleito, Erick Musso diz que Casagrande terá parceria sólida na Assembleia

Erick Musso (Republicanos) discursa após ser reeleito como presidente da Assembleia Legislativa Crédito: Fernando Madeira

"O senhor (Casagrande) tem e terá na Assembleia Legislativa parceria sólida para continuar conduzindo o nosso estado para o rumo do desenvolvimento social e econômico", afirmou.

Não foi a única menção ao socialista. Erick lembrou do combate à pandemia de Covid-19 , quando também citou o governador.

"Queria agradecer ao governador Renato Casagrande. Pela confiança e pela parceria e por nos conduzir ao caminho do desenvolvimento e da cura" Erick Musso (Republicanos) - Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

"O senhor, governador, tem o meu respeito. O senhor tem sido um líder incansável nessa crise que estamos enfrentando", complementou.

Casagrande não estava na Casa, nem ninguém do primeiro escalão do governo estadual. Mas a presença do Palácio se fez notar no placar da votação, com chapa única: 28 votos a favor e dois contrários, com ampla adesão da base governista.

A importância da "união" entre parlamentares e governo foi reforçada em diferentes momentos do discurso de Erick. Aos colegas parlamentares, pediu: "Faço um apelo para que a gente pratique a união. Não estou pedindo para deixarem de acreditar nas suas convicções, mas que o nosso olhar esteja voltado para o desejo da maioria".

No final do discurso, que durou cerca de 40 minutos, declarou que "só a união salvará nosso país".

A fala de Erick Musso teve um tom de despedida. O parlamentar, de 33 anos, chorou e pediu desculpas aos colegas e à sociedade capixaba por "eventuais erros que tenha cometido". Sem dizer de forma clara ao que se referia, citou "446 dias de desconfiança".

Em coletiva de imprensa, após a cerimônia de posse, o republicano cravou que não vai mais disputar o cargo de deputado estadual.

"Eu não sou e nem serei mais candidato a deputado estadual. Posso ser a tudo e a nada, mas ainda é cedo para falar disso" Erick Musso (Republicanos) - Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

SEM A PRESENÇA DO GOVERNO

Prefeitos e vereadores eleitos em 2020 também ganharam um aceno no discurso do presidente. O parlamentar colocou o Legislativo à disposição dos mandatos. O prefeito de Vitória e ex-deputado estadual, Lorenzo Pazolini (Republicanos), esteve presente na cerimônia. Pazolini é amigo e colega de partido de Erick. Além dele, alguns vereadores da Capital compareceram à sessão.

Já o governo estadual, embora tenha a mão na Mesa composta e eleita, não esteve presente fisicamente. Nem mesmo o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, responsável por fazer a articulação entre os Poderes, apareceu na Assembleia.

A votação, no entanto, foi marcada por acenos ao Palácio Anchieta e sua atuação na formação da Mesa. Marcelo Santos (Podemos), vice-presidente e aliado de Casagrande, falou sobre manter "harmonia entre os Poderes", enquanto Torino Marques (PSL) e Sergio Majeski (PSB) citaram a mão do governo no processo adotando outro tom.

Erick Musso é reeleito para presidir a Assembleia Legislativa do ES

Torino, que era 2º vice-presidente na Mesa anterior, fez questão de dizer, ao votar, que "por uma composição com o governo do Estado" tinha ficado de fora desta vez. No plenário, foi visto conversando com Erick Musso no momento do registro da chapa e depois, inquieto e gesticulando, cochichou com outros parlamentares. Apesar da visível insatisfação, votou na chapa única.

Já Majeski, membro do partido de Casagrande, votou contra a chapa e criticou a atuação do governo, citando Davi Diniz, nas negociações para formação da Mesa. "Eu fico sabendo da composição da chapa no dia, sendo que se propaga que é uma chapa de consenso. Consenso de quem? Essas questões são discutidas muito mais no Palácio Anchieta e na Casa Civil do que na Assembleia", o socialista ainda citou que foi convidado por Diniz para uma conversa em que foi questionado sobre interesse em comissões. "Mas a discussão de comissões não é feita entre os parlamentares, na Assembleia?", questionou.

Após a coletiva, os parlamentares eleitos foram para o Palácio Anchieta para uma conversa com o governador.

A RELAÇÃO DE ERICK E CASAGRANDE

O governador do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa, não por acaso, integram os dois partidos mais influentes na política capixaba . Em ascensão desde 2018, o Republicanos, de Erick Musso, terminou a última eleição com 10 prefeitos eleitos – incluindo o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini – além de 89 cadeiras de vereador conquistadas no Espírito Santo. Só está atrás do PSB, de Casagrande, que conta com 13 prefeitos e 112 vereadores.

Vice-líder do governo no mandato de Paulo Hartung (sem partido), Erick Musso recebeu um empurrãozinho do ex-governador, que o apoiou em sua primeira eleição para a presidência. Quando Casagrande assumiu o Executivo, em 2019, os dois mantiveram boa relação no início do mandato.

O primeiro desgaste na relação se deu com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permitia o adiantamento da eleição . Casagrande foi contrário à PEC. Erick a colocou em votação junto à análise da Reforma da Previdência estadual, ambas aprovadas.