Revogação dos superpoderes de Erick Musso pode ficar para depois do carnaval

Erick Musso (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, durante sessão em que foi reeleito para comandar a Casa. Em pé, o deputado Freitas (PSB). Ao lado, sentado à mesa, o deputado Doutor Hércules (MDB) Crédito: Fernando Madeira

O presidente havia dito ao colunista Vitor Vogas que "assim que se confirmasse" sua recondução ao cargo protocolaria o projeto para revogar a resolução. Entretanto, em entrevista coletiva após a eleição, nesta segunda, admitiu que a votação pode ficar para depois do carnaval.

"Isso será feito de forma muito clara e transparente, se não nós não estaríamos votando em uma Mesa, e sim em uma pessoa só. Vamos debater todos nós, da Mesa Diretora. Eu quero trabalhar em conjunto com os meus colegas deputados para formar um texto bacana e, se não antes do carnaval, logo após o carnaval a gente apresentar a proposta para ser votada", afirmou o presidente da Assembleia. A terça-feira de carnaval é no dia 16 de fevereiro.

O que está em questão é uma resolução, de 2019 , que concentrou o poder da Mesa Diretora nas mãos do presidente. Antes da mudança, os atos oficiais precisavam ser assinados pelo presidente da Assembleia e ao menos pelo 1º ou pelo 2º secretário da Mesa Diretora.

O texto da resolução cravou que apenas a assinatura do presidente basta. Assim, as decisões passaram a ser tomadas sem as assinaturas – e, consequentemente, sem necessariamente a anuência – dos demais.

A medida esvaziou o poder prático do 1º e do 2º secretários e os reduziu a um papel protocolar de leitura de pautas e outros ritos legislativos nas sessões. Durante as articulações entre o governo estadual e os parlamentares para a formação de uma chapa de consenso, a revogação desse ato foi apontada como uma das "condições" do governador para apoiar o republicano. Os dois são de grupos políticos diferentes, embora mantenham um bom relacionamento.

Entre as negociações, até mesmo secretarias foram oferecidas ao republicano , que manteve o interesse de continuar à frente do Legislativo e insistiu em conversas com Casagrande e discursos públicos de parceria entre Poderes para conseguir a bênção do socialista, o que deu certo.