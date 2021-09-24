Em Vitória, presidente do STJ diz que democracia no Brasil funciona "normalmente"

Presidente do STJ, Humberto Martins, discursa na sede da OAB-ES Crédito: Divulgação/OAB-ES

Lá, discursou, mencionou por diversas vezes a palavra democracia e ouviu o advogado Luiz Cláudio Allemand citar palavras do próprio presidente do STJ, proferidas em outra ocasião: "Democracia não é silêncio, não é concordância forjada".

A discordância do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em relação a alguns pressupostos da democracia, como a aceitação do resultado de eleições e de decisões judiciais fez com que, em pleno ano 2021, uma discussão tomasse conta dos meios políticos: "Vai ter golpe?".

Somente o fato de essa pergunta precisar ser feita já é surreal, mas eu não poderia deixar de fazê-la ao presidente do STJ.

Para ele, está tudo normal. "A democracia é justamente o jogo de ideias, de pensamento, de palavras. A democracia no Brasil continua funcionando plenamente. As instituições democráticas estão sendo exercidas de acordo com a Constituição. O Estado de direito no Brasil caminha normalmente", afirmou à coluna, no início da noite de quinta-feira, após ser homenageado na OAB-ES.

"Não entro nesse aspecto politico. O que eu posso afirmar é que a democracia está funcionando no Brasil, o Legislativo legisla, o Executivo administra e o Judiciário julga."

A CADEIRA

Bolsonaro optou por indicar o "terrivelmente evangélico" André Mendonça para ocupar a cadeira que pertenceu a Marco Aurélio Mello no Supremo. A nomeação de Mendonça, no entanto, está emperrada porque o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) ainda não marcou a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

É que seria agora ou nunca. No dia 7 de outubro o presidente do STJ completa 65 anos. É a idade limite. Depois, não pode mais tomar posse como ministro do STF.

Também perguntei a Martins se ele está em busca de uma vaga no Supremo. Como resposta, ressaltou que sua missão é o STJ: "Trabalho pela cidadania no STJ. Esta é a minha missão, estou buscando um tribunal próximo ao cidadão. É uma missão que muito me honra. Este é o meu caminho, a minha jornada".

"LEMBRA DE ONDE VEIO"

Presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, homenageia o presidente do STJ, Humberto Martins Crédito: Divulgação/OAB-ES

Humberto Martins é hoje magistrado, mas tem origem na advocacia. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas por meio do Quinto Constitucional, ou seja, entre as vagas destinadas a egressos da advocacia, como determina a Constituição Federal.

O ministro foi muito bem recebido na OAB-ES e chamou a sede da entidade de "minha casa", no sentido de ser a casa da advocacia.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, fez poucas intervenções durante a solenidade, mas aproveitou para dizer, em relação a Humberto Martins: "Um ministro que, sem dúvida nenhuma, lembra de onde veio".

No dia 23 de agosto, Rizk Filho, durante reunião extraordinária do Conselho Seccional , afirmou que os colegas deveriam escolher "nomes que nunca se esqueçam de onde vieram, pois é muito triste chegar no Tribunal e não encontrar respaldo de nenhum advogado que tenha saído aqui desta Casa".