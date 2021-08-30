Salão do Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Podem se inscrever advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, "notório saber jurídico e de reputação ilibada", conforme estabelece a Constituição Federal.

Your browser does not support the audio element. Advogados do ES já têm cronograma para disputar vaga de desembargador

Em 26 de novembro ocorre o primeiro crivo para a escolha. Trata-se de uma sessão extraordinária da seccional, em que os conselheiros vão votar, abertamente, e escolher 12 nomes. Para definir os votos, antes vai haver uma arguição, uma espécie de entrevista, com cada um dos candidatos.

Já no dia 14 de dezembro ocorre a eleição direta. Os 12 concorrentes vão disputar os votos de todos os advogados que estiverem em dia com a anuidade da OAB-ES. Vai ser a primeira vez que a escolha de um desembargador do TJES vai contar com eleição direta.

Ao votar, o advogado tem que escolher seis nomes. Os mais votados vão formar a chamada lista sêxtupla, a ser enviada até o dia 20 de dezembro ao Tribunal de Justiça.

A partir daí já não é mais com a OAB-ES. Os desembargadores que compõem o Pleno da Corte vão votar, também abertamente, e escolher três nomes.

A lista tríplice vai ser enviada ao governador Renato Casagrande (PSB), a quem cabe apontar o novo desembargador ou desembargadora.

Arquivos & Anexos Edital da OAB-ES define datas da disputa por vaga de desembargador Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 182kb Baixar

QUINTO CONSTITUCIONAL