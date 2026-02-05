Após ofensiva de Flávio, Magno Malta pode ser candidato ao governo do ES

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quer que o PL tenha candidato a governador em todos os estados da federação. É uma forma de garantir "cabos eleitorais" locais em busca de votos na corrida pelo Palácio do Planalto.
Quando esteve em Vitória, em dezembro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Espírito Santo "tem tudo para ter um palanque completo" do partido.
Agora, de acordo com O Globo, Flávio fez com que o PL-ES recusasse negociações com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), pré-candidato ao governo estadual, "e a ideia é lançar o senador Magno Malta".
Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do senador, que é o presidente do PL-ES, informou que Magno "está aguardando o retorno de Flávio Bolsonaro de uma viagem".
"Havendo uma resolução da direção nacional, sim, isso (Magno Malta ser candidato ao Palácio Anchieta) pode ocorrer", completou.
O próprio senador, ainda em dezembro, afirmou que o partido tem quadros para lançar na disputa pelo comando do Executivo estadual, mas preferiu não citar nomes.
Há a especulação sobre o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, que concorreu ao Palácio em 2022 pelo PSD e poderia migrar para o PL para tentar o mesmo cargo em 2026. O senador, entretanto, ainda não tratou do assunto com o ex-prefeito.
Magno Malta foi eleito senador em 2022 e tem, portanto, mandato até 31 de janeiro de 2031. Se concorrer ao Palácio Anchieta e não for eleito, vai continuar com o assento garantido no Congresso.
A "chapa completa" deve contar ainda com uma das filhas do senador, Maguinha Malta, pré-candidata ao Senado.
O FATOR PAZOLINI
Articuladores do prefeito de Vitória tentam, há tempos, atrair o PL para uma eventual coligação. Na Câmara Municipal, o partido tem dois vereadores. Um deles, Armandinho Fontoura, é simpático a Pazolini. Já Dárcio Bracarense tem postura mais crítica.
Em 2024, o PL de Magno foi adversário do atual prefeito, que buscou e conquistou a reeleição.
O candidato do Partido Liberal em Vitória foi o deputado estadual Capitão Assumção, que ficou em quarto lugar, com 9,55% dos votos.
