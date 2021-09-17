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Guinada visando 2022

Republicanos tem risco de debandada de prefeitos no ES

Partido saiu das urnas em 2020 como o segundo com mais prefeituras no Estado. No entanto, a eleição do ano que vem já começa a mudar o quadro

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:51

Públicado em 

17 set 2021 às 16:51
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sem surpresas, Erick Musso,(Republicanos), é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do ES
Erick Musso (Republicanos), presidente da Assembleia, tem se distanciado do governo Casagrande Crédito: Fernando Madeira
O Republicanos é o segundo partido que mais elegeu prefeitos no Espírito Santo em 2020, tem dez chefes de Executivos municipais. A legenda ficou atrás somente do PSB do governador Renato Casagrande (PSB), que emplacou o comando de 13 municípios.
A eleição do ano que vem, no entanto, já começa a mudar o quadro. Nesta sexta-feira (17), o prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, um dos dez do Republicanos, pediu desfiliação.
Broedel está insatisfeito com os rumos do partido que, segundo ele, tenta alçar "carreira solo", descolado de Casagrande e ainda acena com a possibilidade de lançar candidatura ao Palácio Anchieta em 2022, concorrendo diretamente com o atual chefe do Executivo estadual.
"Aparentemente, é o Erick Musso (presidente da Assembleia Legislativa e filiado ao Republicanos) o candidato. Ele está rodando o estado todinho e eu não vou cuspir no prato que comi", afirmou Broedel à coluna.
"O governador Casagrande sempre esteve ao meu lado, ajudando o município. Quando eu me filiei ao Republicanos era para um projeto com o governador Casagrande. Agora vi que se tornou um projeto partidário e decidi me desfiliar", complementou.

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Questionado se a desfiliação foi um pedido de Casagrande ou de alguém do governo, o prefeito negou. "Foi iniciativa minha mesmo. O governador não tocou nesse assunto. E não tenho nada contra o Republicanos, é só essa questão política", respondeu.
No Twitter, outro prefeito até agora filiado ao partido, Luciano Pingo, de Ibatiba, anunciou uma debandada.
"Infelizmente somos 10 prefeitos e nunca reuniram conosco sobre os rumos a seguir. Mais 2 prefeitos sairão do partido nos próximos dias e outros já estão no mesmo caminho. Vamos em frente. Deus no comando", escreveu Pingo.
Broedel, por sua vez, diz que os prefeitos não foram consultados sobre a guinada eleitoral do Republicanos. "Não houve diálogo com os prefeitos sobre o Republicanos querer carreira solo", afirmou à coluna.
O partido, no entanto, continua com a principal vitrine entre as prefeituras do Espírito Santo, Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini.

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Aliás, na última terça-feira (14), em evento na Prefeitura de Vitória, Erick Musso encaixou, em discurso: "Dá pra apostar no novo. Dá pra apostar na renovação, na mudança geracional". Erick tem 34 anos.
O presidente do Legislativo dia sim, dia também tem feito críticas ao governo Casagrande e postado indiretas nas redes sociais, com subtexto de que poderia disputar o Palácio Anchieta.
Isso, no entanto, nunca foi dito com todas as letras por ele e tampouco pelo presidente estadual do partido, Roberto Carneiro.
A coluna tentou contato com Carneiro nesta sexta, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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