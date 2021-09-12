Sérgio Reis, Eduardo Costa, Zezé Di Camargo e Gusttavo Lima Crédito: Reprodução Facebook

O cantor Sérgio Reis convocou, por conta própria, uma paralisação de caminhoneiros em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre outros pontos, exortou admiradores do chefe do Executivo federal a agir, em tom de ameaça, contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Após dizer não temer ser preso – “Não tenho medo de ser preso. Não sou frouxo. Não sou mulher. Cadeia é para homem” –, pediu desculpas, apresentou-se fragilizado e vida que segue.

Não se pode aferir o quanto o cantor sertanejo influenciou ou não um movimento de caminhoneiros que, de fato, manteve veículos parados em diversas rodovias do país . Na pauta de reivindicações não estava, prioritariamente, a redução do preço do diesel ou o aumento do valor do frete, mas ataques a ministros do Supremo e a adoção do voto impresso, bandeiras de Bolsonaro.

O ritmo está embrionariamente ligado aos caminhoneiros, mas também à política e emana um retrato do Brasil. “A música sertaneja está bolsonarista, como já esteve lulista”, afirma Gustavo Alonso, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e autor de "Cowboys do asfalto: música sertaneja e modernização brasileira" (Civilização Brasileira, 2015).

Ele aponta para um certo preconceito, tanto da imprensa quanto do próprio meio acadêmico, em relação aos cantores e compositores do que se chama de sertanejo, ou caipira, desde outros momentos em que ícones do gênero associaram suas imagens a políticos da ocasião.

Alonso é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

“A grande marca muito usada era de que o sertanejo foi trilha sonora da era Collor. Muitos atribuíram a ascensão do Collor à música sertaneja e vice-versa”, destacou.

“Em 1992 houve uma visita de sertanejos à casa do Collor (a casa da Dinda, mansão da família do então presidente Fernando Collor): Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, por exemplo, foram mostrar apoio”, lembrou. Naquele ano, Collor sofreu impeachment.

“Mas a música sertaneja não é fruto da era Collor. Chitãozinho e Xororó vendiam mais de um milhão de discos desde 1982.”

“A música sertaneja esteve com Lula também. A música ‘Meu país’, fala de reforma agrária”, destacou Alonso. A canção foi originalmente lançada em 1998 e regravada em 2001.

"Se nessa terra tudo que se planta dá/ Que é que há, meu pais?/O que é que há? Tem alguém levando o lucro /Tem alguém colhendo o fruto/ Sem saber o que é plantar" Zezé Di Camargo - Na música "Meu País"

“Sérgio Reis foi visitar Lula em 2004, deu um DVD a ele e disse que o Lula era a última esperança do Brasil. Além disso, ‘Dois filhos de Francisco’ (filme de 2005 que conta a história de Zezé Di Camargo e Luciano) foi considerado como um símbolo da ascensão da classe C, uma bandeira do governo Lula”, contou o autor de “Cowboys do Asfalto”.

Atualmente, Zezé levanta bandeiras alinhadas ao bolsonarismo.Já elogiou a ditadura militar e defende a adoção do voto impresso.

Sérgio Reis e Lula em 2004 Crédito: Roberto Stuckert Filho

Outro expoente da música sertaneja ligado ao bolsonarismo é Gusttavo Lima, que defende a flexibilização de normas para compra de armas de fogo por civis.

Tem gente que apoiou entusiasticamente Bolsonaro em 2018 e depois se arrependeu. "O caso mais notório é o do Eduardo Costa, que fez uma música agora chamada 'Cuidado' em que critica políticos em geral, mas que, para os entendedores da música sertaneja, é também contra Bolsonaro", avisou o professor da UFPE.

Mas não é apenas no gênero sertanejo em que se encontram artistas bolsonaristas. “O sertanejo, como é o gênero mais popular do Brasil, ele representa o Brasil. Agora está caindo o apoio (a Bolsonaro), mas muita gente apoiou. A gente vê isso em outros gêneros também. Djavan, Toquinho, Nana Caymmi, da MPB, deram declarações de apoio (a Bolsonaro)”, lembrou.