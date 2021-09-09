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Após manifestações

PRF libera 35 pontos de bloqueio de caminhoneiros nas estradas do país

Segundo a corporação, 2 mil policiais e cinco aeronaves trabalham para liberar as estradas bloqueadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 set 2021 às 18:03

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:03

Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha
Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na tarde desta quinta-feira (9) ter liberado 35 pontos de bloqueio e manifestações nas rodovias do país. Esses pontos incluem bloqueio parcial, bloqueio total e concentrações de manifestantes. Segundo a corporação, 2 mil policiais e cinco aeronaves trabalham para liberar as estradas bloqueadas por caminhoneiros.
Um movimento de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro teve início um dia depois das manifestações pró-governo ocorridas na terça-feira (7). Parados nas estradas, eles pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a destituição de ministros da Corte, além de intervenção militar.
Pela manhã, eram registrados protestos em 15 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará.
Na noite desta quarta-feira (8), Bolsonaro divulgou áudio pedindo aos seus apoiadores que liberassem as pistas.
“Fala para os caminhoneiros que são nossos aliados que esses bloqueios atrapalham nossa economia. Isso provoca desabastecimento e inflação. Prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Dá um toque para os caras, para liberar, para a gente seguir a normalidade”, disse o presidente.

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