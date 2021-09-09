PRF libera 35 pontos de bloqueio de caminhoneiros nas estradas do país

Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na tarde desta quinta-feira (9) ter liberado 35 pontos de bloqueio e manifestações nas rodovias do país. Esses pontos incluem bloqueio parcial, bloqueio total e concentrações de manifestantes. Segundo a corporação, 2 mil policiais e cinco aeronaves trabalham para liberar as estradas bloqueadas por caminhoneiros.

Um movimento de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro teve início um dia depois das manifestações pró-governo ocorridas na terça-feira (7). Parados nas estradas, eles pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a destituição de ministros da Corte, além de intervenção militar.

Pela manhã, eram registrados protestos em 15 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará.

Na noite desta quarta-feira (8), Bolsonaro divulgou áudio pedindo aos seus apoiadores que liberassem as pistas.