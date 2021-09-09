Casagrande não vai disputar a Presidência da República

Governador Renato Casagrande em entrevista à coluna no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini

O governador do Espírito Santo, sempre que questionado, diz que somente vai decidir o destino eleitoral “no ano que vem”, mas em conversa com a coluna já cravou que, candidato à cadeira hoje ocupada por Jair Bolsonaro (sem partido) não vai ser.

“O PSB pediu para eu ser candidato. Eu disse ao partido: ‘olha, tem muito candidato’, é pandemia, não vou poder andar o país. Agradeci ao partido, mas já declinei”, afirmou, ainda no último dia 31.

Casagrande acredita que uma terceira via, como é chamada uma candidatura que não seja a de Bolsonaro nem a do ex-presidente Lula (PT), é viável eleitoralmente para 2022, mas ele mesmo não o será.

“ (A terceira via) tem viabilidade eleitoral, depende de como os candidatos vão conseguir se organizar, para ter um número menor de candidatos”, avaliou.

Faltando mais de um ano para as eleições, somente podemos trabalhar no campo das hipóteses. A coluna questionou, então, como Casagrande se posicionaria num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro.

O socialista é crítico frequente do governo federal, principalmente em relação à condução da crise sanitária provocada pela Covid-19, e já conversou com Lula. O governador é secretário-geral do PSB nacional e pontualmente participa dos debates da cúpula com outros atores políticos.

O Espírito Santo, pode-se afirmar sem medo de errar, ainda que não tenhamos uma recente pesquisa de opinião, tem um forte sentimento anti-PT, embora também tenha crescido a rejeição a Bolsonaro.

CASAGRANDE VOTA EM LULA OU BOLSONARO?

Sabendo disso, Casagrande fez da pomba, símbolo do PSB, um tucano e, à antiga moda do PSDB, ficou em cima do muro: