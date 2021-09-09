Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para surpresa de ninguém

Casagrande não vai disputar a Presidência da República

Governador do ES recebeu convite do PSB nacional para entrar na corrida pelo Palácio do Planalto

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:20

Públicado em 

09 set 2021 às 17:20
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador Renato Casagrande em entrevista no Palácio Anchieta
Governador Renato Casagrande em entrevista à coluna no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini
O convite do PSB para o governador Renato Casagrande disputar a Presidência da República, divulgado em março, pouco repercutiu e, provavelmente, pouca gente acreditou que o socialista se lançaria ao Palácio do Planalto.
O governador do Espírito Santo, sempre que questionado, diz que somente vai decidir o destino eleitoral “no ano que vem”, mas em conversa com a coluna já cravou que, candidato à cadeira hoje ocupada por Jair Bolsonaro (sem partido) não vai ser.
“O PSB pediu para eu ser candidato. Eu disse ao partido: ‘olha, tem muito candidato’, é pandemia, não vou poder andar o país. Agradeci ao partido, mas já declinei”, afirmou, ainda no último dia 31.
Casagrande acredita que uma terceira via, como é chamada uma candidatura que não seja a de Bolsonaro nem a do ex-presidente Lula (PT), é viável eleitoralmente para 2022, mas ele mesmo não o será.
“ (A terceira via) tem viabilidade eleitoral, depende de como os candidatos vão conseguir se organizar, para ter um número menor de candidatos”, avaliou.

Veja Também

Magno Malta é multado pelo governo de SP por não usar máscara

Faltando mais de um ano para as eleições, somente podemos trabalhar no campo das hipóteses. A coluna questionou, então, como Casagrande se posicionaria num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro.
O socialista é crítico frequente do governo federal, principalmente em relação à condução da crise sanitária provocada pela Covid-19, e já conversou com Lula. O governador é secretário-geral do PSB nacional e pontualmente participa dos debates da cúpula com outros atores políticos.
O Espírito Santo, pode-se afirmar sem medo de errar, ainda que não tenhamos uma recente pesquisa de opinião, tem um forte sentimento anti-PT, embora também tenha crescido a rejeição a Bolsonaro.

CASAGRANDE VOTA EM LULA OU BOLSONARO?

Sabendo disso, Casagrande fez da pomba, símbolo do PSB, um tucano e, à antiga moda do PSDB, ficou em cima do muro:
“É muito ruim eu fazer uma manifestação com essa antecedência, é antecipar problemas, tá certo?”, respondeu.

LEIA MAIS 

Nova coluna de política na praça

Questionado sobre críticas de Erick Musso, Casagrande fala em "interesse eleitoral"

Desmembramento de cartórios milionários no ES vira cabo de guerra na Assembleia

Relator no TJES vota para rejeitar denúncia contra Majeski

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados