O governado Renato Casagrande durante entrevista ao jornalista Mario Bonella da CBN Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta quarta-feira (1º), o republicano usou o Twitter para dizer que "a segurança pública está abandonada" e creditou isso à "falta de compromisso do governo".

O governador disse que não lhe cabe rebater chefes de Poderes, mas logo emendou que "lideranças" deveriam falar sobre segurança ou violência todos os dias, e "não apenas alguns dias". Cobrou posicionamento de líderes políticos, por exemplo, em 2017, quando houve a greve da Polícia Militar.

E também afirmou entender que há "interesses eleitorais" em jogo. Mas disse que não se referia a Erick Musso e sim a "todas as lideranças".

Your browser does not support the audio element. Questionado sobre críticas de Erick Musso, Casagrande fala em interesse eleitoral

Em seguida, questionado desta vez sobre ataques e ameaças nas redes sociais, voltou a dizer:

"Tenho que aceitar que as pessoas têm interesse eleitoral e passar por cima disso" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo