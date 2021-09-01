O governador Renato Casagrande (PSB) disse que não iria responder, mas acabou respondendo, sem citar nomes, à crítica feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), quanto à segurança pública.
Nesta quarta-feira (1º), o republicano usou o Twitter para dizer que "a segurança pública está abandonada" e creditou isso à "falta de compromisso do governo".
Erick foi reeleito para comandar a Assembleia, em fevereiro, com o apoio de Casagrande. Ainda nesta quarta, em entrevista ao jornalista Mário Bonella, no CBN Cotidiano, Casagrande foi questionado sobre os 108 homicídios registrados em agosto no Estado e ainda quanto à publicação de Erick.
O governador disse que não lhe cabe rebater chefes de Poderes, mas logo emendou que "lideranças" deveriam falar sobre segurança ou violência todos os dias, e "não apenas alguns dias". Cobrou posicionamento de líderes políticos, por exemplo, em 2017, quando houve a greve da Polícia Militar.
E também afirmou entender que há "interesses eleitorais" em jogo. Mas disse que não se referia a Erick Musso e sim a "todas as lideranças".
Questionado sobre críticas de Erick Musso, Casagrande fala em interesse eleitoral
Em seguida, questionado desta vez sobre ataques e ameaças nas redes sociais, voltou a dizer:
"Tenho que aceitar que as pessoas têm interesse eleitoral e passar por cima disso"
O Republicanos, partido de Erick Musso, tem a Prefeitura de Vitória, administrada por Lorenzo Pazolini, e tem mostrado apetite para galgar mais espaços. O próprio Erick, em publicações nas redes sociais, aventou a possibilidade de disputar o Palácio Anchieta.
O partido elegeu dez prefeitos em 2020, ficando atrás apenas do PSB de Casagrande, que conta com 13 chefes de Executivo municipais.