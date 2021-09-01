Erick Musso parte para o ataque: "A segurança pública está abandonada"

Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande Crédito: Leonardo Duarte/Ales

O presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos) deu, nesta quarta-feira (1º) mais um sinal de afastamento em relação ao governo Renato Casagrande (PSB). Embora os projetos do Executivo tenham sido aprovados, sem dificuldade, na Casa, no discurso o republicano não apresenta resultados tão afáveis ao Palácio Anchieta.

Erick não presidiu a sessão da Assembleia desta manhã. Enquanto os parlamentares debatiam uma proposta referente à área da educação, o presidente foi ao Twitter tratar de segurança pública. "A segurança pública está abandonada e respirando por aparelhos no ES", escreveu.

Para não deixar dúvidas, complementou: "Falta efetivo, condições dignas de trabalho para os policiais e falta, sobretudo, compromisso do Governo com a segurança dos capixabas".

Tenho sempre falado: a segurança pública está abandonada e respirando por aparelhos no ES. Só em agosto, 108 homicídios. Falta efetivo, condições dignas de trabalho para os policiais e falta, sobretudo, compromisso do Governo com a segurança dos capixabas. https://t.co/fQ5oBq0UJE — Erick Musso (@MussoErick) September 1, 2021

"São aliados, até porque eu apoiei o Erick para ser presidente da Assembleia Legislativa. Isso foi uma conversa que nós tivemos então, na minha visão, o PRB (antigo nome do Republicanos) é aliado nosso no governo atual para me dar sustentação política. É com isso que eu conto, até porque temos um compromisso com relação a isso", afirmou Casagrande, frise-se, no dia 15 de julho.

Às vésperas da eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, realizada em 1º de fevereiro, o presidente da Casa, Erick declarou, publicamente, que o governador poderia contar com ele para "carregar o piano". Hoje, o tom é muito diferente. E a música do piano, uma trilha de suspense.

Na segunda-feira (30), por exemplo, os deputados aprovaram por unanimidade projeto de lei encaminhado pelo governo ao que prorroga até 31 de dezembro de 2021 o contrato em designação temporária (DT) de 2.923 trabalhadores da saúde. A matéria foi votada em regime de urgência, mas não sem uma reprimenda do presidente da Assembleia.

“Nós tivemos quatro dias com esse projeto na Assembleia e aí fica esse desespero todo. Então que saiba o governo do Estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande, por quem temos respeito, que esta Casa mais uma vez trabalhará em (sessão) extraordinária, às 17h30, em favor dos capixabas, da saúde capixaba e, sobretudo, da população que é atendida por essas pessoas”, afirmou.

E não é apenas na tribuna da Casa que Erick se movimenta. Ele, que ascendeu politicamente com o apoio do então governador Paulo Hartung (sem partido), tem mantido conversas com diversos setores, em pleno ano pré-eleitoral. "O presidente da Assembleia Legislativa fez uma série de reuniões no sul do estado com empresários e lideranças locais", informou a assessoria do republicano na última quinta-feira (26).