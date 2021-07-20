Casagrande: Apoiei Erick Musso e conto com o Republicanos como aliado

Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa Crédito: Leonardo Duarte/Ales

De lá para cá, no entanto, o chefe do Executivo estadual e o da Assembleia aparecem em cantos opostos, principalmente no discurso. O Republicanos, que além de abrigar Erick é a legenda do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini , também envia sinais trocados. Para Casagrande, no entanto, tanto Erick quanto o partido são aliados, ou ao menos deveriam ser.

"São aliados, até porque eu apoiei o Erick para ser presidente da Assembleia Legislativa. Isso foi uma conversa que nós tivemos então, na minha visão, o PRB (antigo nome do Republicanos) é aliado nosso no governo atual para me dar sustentação política. É com isso que eu conto, até porque temos um compromisso com relação a isso", afirmou Casagrande à reportagem na última quinta-feira (15).

O deputado também tem pontuado, em meio à pandemia de Covid-19, algumas questões de forma diferente da estratégia adotada pelo governo, como ao se reunir com empresários e comerciantes e apoiar a reabertura dos estabelecimentos antes que a administração estadual anunciasse a medida.

"Terminamos o primeiro semestre votando as matérias que a gente precisava votar, sou grato à Assembleia Legislativa. Tenho que respeitar os movimentos do presidente Erick Musso, ele pode se movimentar em qualquer direção", avaliou o governador.

"Os interesses dele (Erick) para o ano que vem não sei, até porque não paramos para conversar sobre isso com clareza, mas vejo os movimentos dele com naturalidade", complementou.

O QUE DIZEM ERICK MUSSO E O REPUBLICANOS

A reportagem de A Gazeta procurou Erick Musso e o presidente estadual do Republicanos desde a manhã desta terça-feira (20), mas não houve retorno.

No Twitter, nos últimos dias, Erick tem publicado mensagens misteriosas, com hashtags do tipo: #SejaParteDeUmNovoTempo #oESpodeMAIS