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Governo e Assembleia

Casagrande: Apoiei Erick Musso e conto com o Republicanos como aliado

Presidente da Assembleia envia sinais trocados, até fala em disputar o Palácio Anchieta, mas governador espera aliança ao menos para garantir sustentação ao governo atual

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:09

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

20 jul 2021 às 18:09
Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa
Presidente da Assembleia, Erick Musso, e governador Renato Casagrande durante prestação de contas do governador na Assembleia Legislativa Crédito: Leonardo Duarte/Ales
Às vésperas da eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, realizada em 1º de fevereiro, o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), declarou, publicamente, que o governador Renato Casagrande (PSB) poderia contar com ele para "carregar o piano". Numa costura com o Palácio Anchieta, Erick foi reeleito para comandar o Legislativo.
De lá para cá, no entanto, o chefe do Executivo estadual e o da Assembleia aparecem em cantos opostos, principalmente no discurso. O Republicanos, que além de abrigar Erick é a legenda do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, também envia sinais trocados. Para Casagrande, no entanto, tanto Erick quanto o partido são aliados, ou ao menos deveriam ser.
"São aliados, até porque eu apoiei o Erick para ser presidente da Assembleia Legislativa. Isso foi uma conversa que nós tivemos então, na minha visão, o PRB (antigo nome do Republicanos) é aliado nosso no governo atual para me dar sustentação política. É com isso que eu conto, até porque temos um compromisso com relação a isso", afirmou Casagrande à reportagem na última quinta-feira (15).
O socialista, embora não se diga pré-candidato, deve concorrer à reeleição no ano que vem. Erik, por sua vez, usa caixas de perguntas no Instagram para responder a seguidores quanto a uma possível candidatura ao Palácio Anchieta em 2022, sempre deixando a questão em aberto.
O deputado também tem pontuado, em meio à pandemia de Covid-19, algumas questões de forma diferente da estratégia adotada pelo governo, como ao se reunir com empresários e comerciantes e apoiar a reabertura dos estabelecimentos antes que a administração estadual anunciasse a medida.
"Terminamos o primeiro semestre votando as matérias que a gente precisava votar, sou grato à Assembleia Legislativa. Tenho que respeitar os movimentos do presidente Erick Musso, ele pode se movimentar em qualquer direção", avaliou o governador.
"Os interesses dele (Erick) para o ano que vem não sei, até porque não paramos para conversar sobre isso com clareza, mas vejo os movimentos dele com naturalidade", complementou.

O QUE DIZEM ERICK MUSSO E O REPUBLICANOS

A reportagem de A Gazeta procurou Erick Musso e o presidente estadual do Republicanos desde a manhã desta terça-feira (20), mas não houve retorno.
No Twitter, nos últimos dias, Erick tem publicado mensagens misteriosas, com hashtags do tipo: #SejaParteDeUmNovoTempo #oESpodeMAIS

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