Casagrande: integração de comarcas é assunto do TJES

Quanto a fazer alguma interferência na história, como querem prefeitos e deputados, o governador diz que não vai agir para advogar contra a integração das comarcas.

"Não é contra. Eu posso fazer articulação política para a gente poder fechar um entendimento, mas não me posicionando porque o governador tem que respeitar a posição do outro Poder. O que me cabe é fazer o que estou fazendo, conversando com doutor Ronaldo (Ronaldo Gonçalves de Sousa, presidente do TJES) para ver se a gente consegue chegar a um entendimento que proteja os interesses de todos os municípios e ao mesmo tempo possa preservar o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário", complementou.