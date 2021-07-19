Bolsonaro apoia volta de Magno Malta à política e diz que ele deveria estar na CPI

Jair Bolsonaro e Magno Malta se encontraram no início do mês em Brasília Crédito: Reprodução/ Instagram @magnomalta

No encontro, realizado em 8 de julho, os dois gravaram um vídeo, que foi publicado nas redes sociais do ex-senador. Nas imagens, Bolsonaro aproveitou para atacar novamente a CPI da Covid e os senadores que fazem parte da comissão, além de tecer elogios ao pastor evangélico e político do Estado.

"Ele [Magno] tem o propósito, sim, de voltar à política. A gente vai discutir isso mais tarde. Ele é uma pessoa que faz falta para mim no Senado, em Brasília. Você tinha que estar na CPI, não para me defender, mas para falar a verdade para quem está lá", disse Bolsonaro no vídeo postado nas redes sociais do ex-senador.

Em 2022, haverá eleição para uma cadeira no Senado pelo Espírito Santo, quando terminam os oito anos de mandato da senadora Rose de Freitas (MDB). Ao menos 13 políticos são cotados para a vaga até o momento.

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Um dia antes do evento na igreja, o ex-senador esteve na Avenida Paulista, em uma manifestação que reuniu milhares de apoiadores do presidente. Ao microfone e em cima do trio elétrico, dizia para as pessoas continuarem nas ruas em nome da "liberdade".

RELAÇÃO ENTRE MAGNO MALTA E BOLSONARO

A relação entre Jair Bolsonaro e Magno Malta é antiga. Antes das eleições de 2018, Magno Malta chegou a ser cotado para assumir a vaga de vice-presidente na chapa de Bolsonaro, mas declinou do convite para concorrer à reeleição ao Senado. No pleito, não obteve sucesso, ficando em 3º na disputa ao obter 611.284 votos.

As duas vagas do Estado na Casa foram preenchidas por Fabiano Contarato (Rede) Marcos do Val (Podemos) . Na eleição, o ex-senador e pastor evangélico foi um dos principais cabos eleitorais de Bolsonaro. Após o anúncio da vitória do presidente, Magno chegou a rezar de mão dadas com o aliado.

Jair Bolsonaro, recém-eleito presidente da República, ao lado do então senador Magno Malta, em 2018 Crédito: Reprodução

Havia a expectativa de que ele fosse indicado para o comando de algum dos ministérios do novo governo. Apesar de estar ao lado do presidente durante toda a campanha, ficou a ver navios e está sem cargo desde então. Bolsonaro respondeu que "as portas estariam abertas" para o ex-senador, mas não no primeiro escalão. "Sobre a questão de um possível ministério, não achamos adequado para ele (Magno) no momento", disse o presidente, na época.

A relação entre Jair Bolsonaro e Magno Malta é antiga Crédito: Divulgação

Durante a pandemia, o ex-senador tem sido uma das vozes que propagam os discursos de Bolsonaro. Fez vídeos criticando o STF e a vacina, promovendo medicamentos ineficazes contra a Covid-19, atacando adversários políticos do governo e chamando o coronavírus de "vírus chinês".