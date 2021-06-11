Após sete horas de visita, Bolsonaro deixa o Espírito Santo

O Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de casas no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o Espírito Santo por volta das 17h20 desta sexta-feira (11). Esse é o horário que o voo dele decolou do Aeroporto de Vitória com destino a São Paulo.

Bolsonaro chegou ao aeroporto às 10h20 . Permaneceu no Estado, portanto, por cerca de 7 horas. Foi a primeira vez que ele visitou o Estado desde que assumiu o mandato, em 2019.

No final da tarde ainda havia alguns populares do lado de fora do aeroporto, à espera de falar com o presidente, e também um grupo formado por cinco manifestantes contrários a ele.

O ambulante Tiago Ferreira do Amaral é de São Paulo e estava a frente do aeroporto vendendo produtos com o rosto e o nome do presidente. "Eu vou a várias cidades que ele visita, fico sabendo pelas lives dele e por grupos de WhatsApp. Costumo vender muito bem, inclusive durante os passeios de moto dele", contou o rapaz.

Tiago disse ainda que trabalhava em shows e eventos, mas como a área de eventos parou desde o início da pandemia, ele passou a vender os produtos para se sustentar. Inclusive, fez boas vendas em Vitória.

Após a deputada bolsonarista Soraya Manato (PSL) avisar que Bolsonaro já havia partido, os grupos se dispersaram.

"O objetivo principal era a entrega das casas populares em São Mateus. A viagem era rápida e nos prometeu que faria uma nova visita mais longa", disse a deputada, ao ser questionada do motivo de não ter ocorrido um encontro com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Pela manhã, o presidente cumprimentou apoiadores no aeroporto, depois sobrevoou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e a BR 447. No início da tarde, foi para São Mateus. Lá, inaugurou casas populares e discursou a uma plateia de simpatizantes.

Bolsonaro faz discurso em São Mateus