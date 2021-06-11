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Após sete horas de visita, Bolsonaro deixa o Espírito Santo

Avião com o presidente decolou por volta das 17h20 do Aeroporto de Vitória com destino a São Paulo.
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:45

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:45

O Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de casas no bairro Aroeira, em São Mateus
O Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de casas no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o Espírito Santo por volta das 17h20 desta sexta-feira (11). Esse é o horário que o voo dele decolou do Aeroporto de Vitória com destino a São Paulo.
Bolsonaro chegou ao aeroporto às 10h20. Permaneceu no Estado, portanto, por cerca de 7 horas. Foi a primeira vez que ele visitou o Estado desde que assumiu o mandato, em 2019.
No final da tarde ainda havia alguns populares do lado de fora do aeroporto, à espera de falar com o presidente, e também um grupo formado por cinco manifestantes contrários a ele. 
O ambulante Tiago Ferreira do Amaral é de São Paulo e estava a frente do aeroporto vendendo produtos com o rosto e o nome do presidente. "Eu vou a várias cidades que ele visita, fico sabendo pelas lives dele e por grupos de WhatsApp. Costumo vender muito bem, inclusive durante os passeios de moto dele", contou o rapaz.
Tiago disse ainda que trabalhava em shows e eventos,  mas como a área de eventos parou desde o início da pandemia, ele passou a vender os produtos para se sustentar. Inclusive, fez boas vendas em Vitória.  
Após a deputada bolsonarista Soraya Manato (PSL) avisar que Bolsonaro já havia partido, os grupos se dispersaram.
"O objetivo principal era a entrega das casas populares em São Mateus. A viagem era rápida e nos prometeu que faria uma nova visita mais longa", disse a deputada, ao ser questionada do motivo de não ter ocorrido um encontro com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. 
Pela manhã, o presidente cumprimentou apoiadores no aeroporto, depois sobrevoou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e a BR 447. No início da tarde, foi para São Mateus. Lá, inaugurou casas populares e discursou a uma plateia de simpatizantes.
O presidente não inovou no discurso, voltou a falar no uso das Forças Armadas para garantir "a liberdade" e se definiu como "imorrível, imbroxável e incomível". Bolsonaro admitiu, no entanto, que cometeu erros, sem mencionar quais, no que se refere à pandemia de Covid-19, mas "jamais por omissão".

Bolsonaro faz discurso em São Mateus

Após deixar São Mateus, o presidente fez uma parada não programada em Aracruz, ainda no litoral Norte. E depois seguiu para o Aeroporto de Vitória.

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