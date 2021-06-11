Filhos do presidente, Carlos e Eduardo Bolsonaro integram comitiva no ES

Eduardo e Carlos vieram no mesmo avião da Força Aérea Brasileira (FAB), onde também estavam a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o senador Marcos do Val (Cidadania), o deputado federal Evair de Melo (PP) e o ex-senador Magno Malta (PL).

Eduardo foi até o cercadinho montado no Aeroporto de Vitória e cumprimentou populares. Ele publicou em sua página no Instagram uma mensagem de agradecimento aos apoiadores no Espírito Santo. "Obrigado, capixabas, pelo carinho com o presidente", escreveu. De helicóptero, eles também sobrevoaram as obras do Contorno do Mestre Álvaro, o porto de Vitória e a rodovia BR 447, na área do porto de Capuaba.