Filhos do presidente, Carlos e Eduardo Bolsonaro integram comitiva no ES

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), também fazem parte da comitiva presidencial que visita o Espírito Santo nesta sexta-feira (11).
Eduardo e Carlos vieram no mesmo avião da Força Aérea Brasileira (FAB), onde também estavam a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o senador Marcos do Val (Cidadania), o deputado federal Evair de Melo (PP) e o ex-senador Magno Malta (PL).
Eduardo foi até o cercadinho montado no Aeroporto de Vitória e cumprimentou populares. Ele publicou em sua página no Instagram uma mensagem de agradecimento aos apoiadores no Espírito Santo. "Obrigado, capixabas, pelo carinho com o presidente", escreveu. De helicóptero, eles também sobrevoaram as obras do Contorno do Mestre Álvaro, o porto de Vitória e a rodovia BR 447, na área do porto de Capuaba.
De lá, seguiram para São Mateus, onde o presidente vai entregar, à tarde, 400 casas de um conjunto populacional no bairro Aroeira, uma obra do programa Casa Verde e Amarela.