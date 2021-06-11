Apoiadores recebem Bolsonaro no ES aos gritos de "mito" e com aplausos

O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em breve aparição para cumprimentar apoiadores, durante sua passagem por Vitória, na manhã desta sexta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi recepcionado aos gritos de "mito" . Entre os integrantes da comitiva do chefe do Executivo federal estão a primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos do presidente Carlos e Eduardo Bolsonaro.

Bolsonaro desembarcou em Vitória às 10h20, mas muitos apoiadores já o aguardavam no aeroporto desde cedo, como a aposentada Ana Maria, moradora de Jardim Camburi, bairro da Capital. "Cheguei às 7h e agora vou ficar mais um tempo aqui, para ver se ele aparece novamente".

Outras pessoas permaneceram em frente ao aeroporto Eurico de Aguiar Salles, após as 11h, na expectativa de o presidente retornar. No entanto, a previsão é de que Bolsonaro somente volte para embarcar nesta sexta-feira à tarde, após agenda no município de São Mateus , para solenidade de entrega de casas populares.

A aposentada Ana Maria chegou às 7h ao aeroporto para ver o presidente Crédito: Facebook A Gazeta

"Vou em todas as manifestações a favor de Bolsonaro e do meu Brasil. É uma emoção imensa, cada vez mais emocionante estar perto dele. Esse era o presidente que o povo necessitava, nós precisamos dele. Jair Messias Bolsonaro é demais!" Ana Maria - Aposentada

Durante o tempo de permanência do presidente no Aeroporto de Vitória, foi reservada uma área para que os apoiadores ficassem, onde tiveram que passar por revista, com detectores de metal.

Apesar de falas anteriores do presidente, ao exemplo da declaração feita nesta quinta-feira (10), que dizia que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinaria parecer recomendando dispensa do uso de máscaras para quem já teve Covid-19 ou já foi vacinado, a maioria dos apoiadores usava máscara de proteção nesta sexta.

Para uma das fãs do presidente, dona Helena, de 96 anos, moradora de Vila Velha, foi uma honra acompanhar Bolsonaro no início desta visita ao Espírito Santo. A filha dela, Iara, contou que a idosa esteve bastante emocionada e só reclamou que viu Jair por pouco tempo.

"Agora nós vamos lutar com ele para um Brasil melhor. O meu coração está indo com ele para São Mateus. Existem muitas mudanças que serão necessárias aqui, primeiro tirar as pessoas que não compartilham com essa ideia de um país melhor" Iara - Moradora de Vila Velha

Dona Helena tem 96 anos e ficou emocionada ao ver Jair Bolsonaro Crédito: Facebook | A Gazeta

Esta é a primeira vez que Bolsonaro visita o Espírito Santo desde que assumiu a Presidência da República, em 2019. Logo ao desembarcar, ele conversou com autoridades em uma sala separada, no aeroporto da Capital. Em seguida, cumprimentou os apoiadores que o aguardavam na calçada próxima ao desembarque.

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Na sequência, Bolsonaro seguiu para um sobrevoo a obras, como o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e a BR 447. Por volta do meio-dia, o presidente chegou ao município de São Mateus, no Norte do Estado, onde participa da entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira.

Sem máscara de proteção contra a Covid-19, Bolsonaro acenou para apoiadores que se concentraram em um cercadinho no aeroporto de São Mateus. Uma revista foi feita em todas as pessoas que entraram na área e houve pedidos para que todos usassem máscara.

No local estão caravanas que vieram de cidades dos Estados da Bahia e de Minas Gerais. O pecuarista Luciano Guimarães, por exemplo, veio de Nanuque prestigiar o presidente. "Cheguei um dia antes e vim demonstrar meu apoio ao presidente, que muito tem feito pelo setor agropecuário", afirmou.

Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória

Já o produtor rural Carlos Alberto Lorenzoni veio de Vila Valério, a 115 quilômetros de São Mateus, para acompanhar a chegada do presidente. Para ele, é um momento único.