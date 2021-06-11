Bolsonaro chega a São Mateus para entrega de casas populares

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou em São Mateus no início da tarde desta sexta-feira (11). O helicóptero onde ele está pousou no aeroporto da cidade. Após passagem rápida por Vitória, onde cumprimentou apoiadores no aeroporto, o presidente sobrevoou obras, como o Contorno do Mestre Álvaro, e, depois, seguiu para a cidade no Norte do Espírito Santo.
Bolsonaro está no Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência para inaugurar 424 casas populares do antigo projeto Minha Casa, Minha Vida, hoje batizado de Casa Verde e Amarela.
No aeroporto de São Mateus, o presidente cumprimenta apoiadores que estão em um cercadinho, instalado ao lado do espaço onde o helicóptero vai pousar. Uma revista foi feita em todas as pessoas que entram na área e houve pedidos para que todos usassem máscara.
O presidente acenou para as pessoas e está sem máscara de proteção contra a Covid-19.
No local estão caravanas que vieram de cidades dos Estados da Bahia e de Minas Gerais. O pecuarista Luciano Guimarães, por exemplo, veio de Nanuque prestigiar o presidente. "Cheguei um dia antes e vim demonstrar meu apoio ao presidente, que muito tem feito pelo setor agropecuário", afirmou.
Já o produtor rural Carlos Alberto Lorenzoni veio de Vila Valério, a 115 quilômetros de São Mateus, para acompanhar a chegada do presidente. Para ele, é um momento único.
"Vim aqui para dizer ao presidente que nós estamos no caminho certo, que nós o apoiamos. Ele é a nossa esperança, representa o amor à pátria."
Lorenzoni pretende acompanhar o presidente durante o trajeto até o local onde as casas vão ser inauguradas, no Residencial Solar de São Mateus, que fica a cerca de 9 km do aeroporto. "Vou acompanhar o presidente onde ele for. Vou atrás dele", afirmou.
No trajeto, do Aeroporto de São Mateus até o bairro Aroeira, onde haverá a inauguração das casas populares, Bolsonaro desfilou pelas ruas pendurado na porta do carro, sendo ovacionado pelos seus apoiadores.