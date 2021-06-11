Bolsonaro chega a São Mateus para entrega de casas populares

O Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no aeroporto São Mateus Crédito: Jair bolsonaro/Reprodução rede social

No aeroporto de São Mateus, o presidente cumprimenta apoiadores que estão em um cercadinho, instalado ao lado do espaço onde o helicóptero vai pousar. Uma revista foi feita em todas as pessoas que entram na área e houve pedidos para que todos usassem máscara.

O presidente acenou para as pessoas e está sem máscara de proteção contra a Covid-19.

No local estão caravanas que vieram de cidades dos Estados da Bahia e de Minas Gerais . O pecuarista Luciano Guimarães, por exemplo, veio de Nanuque prestigiar o presidente. "Cheguei um dia antes e vim demonstrar meu apoio ao presidente, que muito tem feito pelo setor agropecuário", afirmou.

Já o produtor rural Carlos Alberto Lorenzoni veio de Vila Valério , a 115 quilômetros de São Mateus, para acompanhar a chegada do presidente. Para ele, é um momento único.

"Vim aqui para dizer ao presidente que nós estamos no caminho certo, que nós o apoiamos. Ele é a nossa esperança, representa o amor à pátria."

Lorenzoni pretende acompanhar o presidente durante o trajeto até o local onde as casas vão ser inauguradas, no Residencial Solar de São Mateus, que fica a cerca de 9 km do aeroporto. "Vou acompanhar o presidente onde ele for. Vou atrás dele", afirmou.

No trajeto, do Aeroporto de São Mateus até o bairro Aroeira, onde haverá a inauguração das casas populares, Bolsonaro desfilou pelas ruas pendurado na porta do carro, sendo ovacionado pelos seus apoiadores.