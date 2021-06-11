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Agenda no ES

Bolsonaro chega a São Mateus para entrega de casas populares

Presidente da República fez passagem rápida por Vitória, onde cumprimentou apoiadores no aeroporto. Na cidade no Norte do Estado, pessoas também aguardaram desde cedo para vê-lo
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

11 jun 2021 às 12:25

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:25

O Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no aeroporto São Mateus
O Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no aeroporto São Mateus Crédito: Jair bolsonaro/Reprodução rede social
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou em São Mateus no início da tarde desta sexta-feira (11). O helicóptero onde ele está pousou no aeroporto da cidade. Após passagem rápida por Vitória, onde cumprimentou apoiadores no aeroporto, o presidente sobrevoou obras, como o Contorno do Mestre Álvaro, e, depois, seguiu para a cidade no Norte do Espírito Santo.
Bolsonaro está no Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência para inaugurar 424 casas populares do antigo projeto Minha Casa, Minha Vida, hoje batizado de Casa Verde e Amarela.
No aeroporto de São Mateus, o presidente cumprimenta apoiadores que estão em um cercadinho, instalado ao lado do espaço onde o helicóptero vai pousar. Uma revista foi feita em todas as pessoas que entram na área e houve pedidos para que todos usassem máscara.
O presidente acenou para as pessoas e está sem máscara de proteção contra a Covid-19. 

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No local estão caravanas que vieram de cidades dos Estados da Bahia e de Minas Gerais. O pecuarista Luciano Guimarães, por exemplo, veio de Nanuque prestigiar o presidente. "Cheguei um dia antes e vim demonstrar meu apoio ao presidente, que muito tem feito pelo setor agropecuário", afirmou.
Já o produtor rural Carlos Alberto Lorenzoni veio de Vila Valério, a 115 quilômetros de São Mateus, para acompanhar a chegada do presidente. Para ele, é um momento único.

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"Vim aqui para dizer ao presidente que nós estamos no caminho certo, que nós o apoiamos. Ele é a nossa esperança, representa o amor à pátria."
Lorenzoni pretende acompanhar o presidente durante o trajeto até o local onde as casas vão ser inauguradas, no Residencial Solar de São Mateus, que fica a cerca de 9 km do aeroporto. "Vou acompanhar o presidente onde ele for. Vou atrás dele", afirmou.
No trajeto, do Aeroporto de São Mateus até o bairro Aroeira, onde haverá a inauguração das casas populares, Bolsonaro desfilou pelas ruas pendurado na porta do carro, sendo ovacionado pelos seus apoiadores. 

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