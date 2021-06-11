A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de blusa branca e saia preta, ao centro na imagem, em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Michelle foi para o MPT direto do Aeroporto de Vitória. Ela não apareceu com o presidente para cumprimentar apoiadores.

Michelle Bolsonaro participa de reunião no MPT com vice-governadora Jacqueline Moraes e a presidente da Findes, Cris Samorini Crédito: MPT/Divulgação

A reunião da primeira-dama no MPT foi para falar sobre o programa Reconecta, que prevê a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e o PCD Legal, biblioteca virtual com conteúdo acessível para pessoas com deficiência. O Reconecta, evento que ocorre todo ano, promove a divulgação de vagas de trabalho, além de realizar uma série de palestradas sobre inclusão. As duas iniciativas são conduzidas pela instituição no Estado.

Your browser does not support the audio element. Michelle Bolsonaro se reúne com presidente da Findes e vice-governadora do ES

Única autoridade presente na reunião entre a primeira-dama, o MPT e a Findes, a vice-governadora disse que Michelle decidiu vir ao Espírito Santo após ser informada das iniciativas do Ministério Público do Trabalho relativas a inclusão e acessibilidade.

O evento foi organizado pelo MPT e Jacqueline Moraes foi convidada pela instituição e não pela comitiva de Michelle.

"Ela é muito educada e nós temos uma pauta em comum, que é a inclusão. Mas fui convidada pelo MPT porque o governo do Estado acompanha esse programa. Não foi um convite da parte da primeira-dama. O governo do Estado não recebeu qualquer comunicação oficial, convite, sobre a visita", afirmou a vice-governadora.

"Já conhecia o projeto e estou muito feliz de poder fazer essa parceria com o Ministério Público do Trabalho, é mais um ganho para a comunidade surda e as pessoas com deficiência. Estamos aí unidos nessa parceria. É um piloto que vai para todos os Estados", disse, em entrevista.

Primeira-dama Michelle Bolsonaro em Vitória

APRESENTAÇÃO DE CONGO NA APAE DE VITÓRIA

A primeira-dama participou ainda de compromissos com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vitória, numa agenda diferente da dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro.

Lá, Michelle assistiu a uma apresentação de congo realizada por jovens atendidos pela instituição.

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No local, ela também encontrou uma jovem moradora de Vila Velha , portadora de uma síndrome rara, cuja mãe, Graça Goltara, conheceu pouco antes de assumir o cargo.

Graça visitou a casa de Michelle, no Rio de Janeiro, no final de 2018, pouco antes da posse dos Bolsonaro. Lá, conversaram sobre a agenda da então futura primeira-dama, que pretendia envolver-se com projetos sociais, ligados às pessoas com deficiência e portadoras de doenças raras, como era o caso da Cri du Chat, uma síndrome rara, com a qual Isabella Goltara Mayo Lopes, de 29 anos, convive desde o nascimento.

A doença, também conhecida como miado ou grito do gato, atinge cerca de um em cada 50 mil nascidos. Trata-se de uma condição genética, causada por uma anomalia no cromossomo 5, com repercussões diversas.

Graça Goltara e Michelle Bolsonaro (amarelo) durante encontro na Apae Vitória Crédito: Acervo pessoal

“Eu tive contato com Michelle Bolsonaro. Vi como trata os especiais. Ela dá voz a quem não tem voz. E, por causa dela, também consegui levar informação sobre a doença a mais pessoas. Me apresentei em diversos simpósios, inclusive em Brasília, mas, recentemente, havíamos perdido contato. Ainda assim, acordei cedo e fui ao aeroporto entregar um presente ao presidente, para que ele desse à Michelle”, contou Graça.

O presente é uma caixa personalizada com fotos da filha, além de uma camiseta de conscientização sobre a síndrome que acomete Isabella. Durante a tarde, entretanto, ela compareceu à Apae, onde conseguiu contato direto com a primeira-dama e, por fim, apresentou a filha.

Michelle Bolsonaro e Isabella Goltara durante encontro na Apae Vitória Crédito: Acervo pessoal

VISITA DE BOLSONARO AO ES

Bolsonaro veio ao Estado pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República, em 2019. Ele conversou com autoridades ainda no aeroporto da Capital, em uma sala separada, logo que desembarcou. Em seguida, cumprimentou apoiadores na área de desembarque.

O presidente fez também um sobrevoo a obras, como o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e a BR 447. Depois, participou da entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira, em São Mateus , no Norte do Estado.