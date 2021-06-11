São Mateus deu vitória apertada a Bolsonaro no 2° turno

No segundo turno, Bolsonaro teve 29.517 votos válidos, o que equivale a 52,13% da preferência do município, enquanto o petista Haddad obteve 27.104, uma porcentagem de 47,87%.
O presidente será recepcionado pelo prefeito tucano Daniel da Açaí, que foi reeleito no ano passado e chegou a ter seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES), mas acabou sendo mantido no cargo, no final de 2019, pelo TSE
. Ele foi acusado de distribuir água à população durante a eleição de 2016.
Sem querer (ou querendo), o presidente da República escolheu uma cidade, na teoria, polarizada para a primeira visita que faz ao Espírito Santo desde que tomou posse, no dia 1º de janeiro de 2019. A entrega das 434 casas populares no bairro Aroeira, em São Mateus, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, da época da ex-presidente Dilma Rousseff
.
Na véspera da chegada do presidente, quem esteve em São Mateus foi a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB). E nada teve a ver com inauguração de casas populares, mas com agendas relacionadas à mulher e encontro com lideranças. O governador Renato Casagrande (PSB), por sua vez, não tem nenhum evento marcado para esta sexta-feira, segundo a agenda que consta no site do governo estadual, até o começo da noite de ontem (10).