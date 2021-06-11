São Mateus deu vitória apertada a Bolsonaro no 2° turno

Na véspera da chegada do presidente, quem esteve em São Mateus foi a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB). E nada teve a ver com inauguração de casas populares, mas com agendas relacionadas à mulher e encontro com lideranças. O governador Renato Casagrande (PSB), por sua vez, não tem nenhum evento marcado para esta sexta-feira, segundo a agenda que consta no site do governo estadual, até o começo da noite de ontem (10).