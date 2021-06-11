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Leonel Ximenes

São Mateus deu vitória apertada a Bolsonaro no 2° turno

Cidade que será visitada nesta sexta pelo presidente deu a ele 52% dos votos contra 47% do petista Haddad

Públicado em 

11 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sítio histórico do Porto de São Mateus, que precisa de revitalização
Sítio histórico do Porto de São Mateus, que precisa de revitalização Crédito: PSM
A cidade de São Mateus, que será visitada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta sexta-feira (11), ficou bem dividida no segundo turno da eleição presidencial em 2018. Se no Espírito Santo o então candidato do PSL venceu com folga amealhando 63,06% dos votos válidos (1.276.611) contra 36,94% (747.768) de Fernando Haddad, do PT, no município do norte capixaba o placar foi mais apertado.
No segundo turno, Bolsonaro teve 29.517 votos válidos, o que equivale a 52,13% da preferência do município, enquanto o petista Haddad obteve 27.104, uma porcentagem de 47,87%.
O presidente será recepcionado pelo prefeito tucano Daniel da Açaí, que foi reeleito no ano passado e chegou a ter seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES), mas acabou sendo mantido no cargo, no final de 2019, pelo TSE. Ele foi acusado de distribuir água à população durante a eleição de 2016.

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Sem querer (ou querendo), o presidente da República escolheu uma cidade, na teoria, polarizada para a primeira visita que faz ao Espírito Santo desde que tomou posse, no dia 1º de janeiro de 2019. A entrega das 434 casas populares no bairro Aroeira, em São Mateus, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, da época da ex-presidente Dilma Rousseff.
A obra começou em 2012, se arrastou durante anos e ficou até abandonada, como mostrou reportagem de A Gazeta em 2017.
Na véspera da chegada do presidente, quem esteve em São Mateus foi a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB). E nada teve a ver com inauguração de casas populares, mas com agendas relacionadas à mulher e encontro com lideranças. O governador Renato Casagrande (PSB), por sua vez, não tem nenhum evento marcado para esta sexta-feira, segundo a agenda que consta no site do governo estadual, até o começo da noite de ontem (10).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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