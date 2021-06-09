Michelle Bolsonaro vem com o presidente e participa de agenda em Vitória

A primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, vai acompanhar o presidente da República, Jair Bolsonaro
, em sua visita ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (11). A informação é do deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara. Mas Michelle não vai para São Mateus, como o marido.
Segundo Evair
, a mulher do presidente vai visitar programas sociais na Capital numa agenda que ainda está sendo definida pela Presidência da República, mas já está acertada uma agenda da primeira-dama no Ministério Público do Trabalho (MPT).
No voo presidencial, além de Evair, virão com Bolsonaro os deputados federais Da Vitória (Cidadania), Neucimar Fraga (PSD), Lauriete (PSC) e Soraya Manato (PSL).