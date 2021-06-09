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Leonel Ximenes

Michelle Bolsonaro vem com o presidente e participa de agenda em Vitória

Primeira-dama do país vai visitar projetos sociais na Capital nesta sexta-feira (11)

Públicado em 

09 jun 2021 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro
Primeira-dama, Michelle Bolsonaro Crédito: Fatopress/Folhapress
A primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, vai acompanhar o presidente da República, Jair Bolsonaro, em sua visita ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (11). A informação é do deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara. Mas Michelle não vai para São Mateus, como o marido. 
Segundo Evair, a mulher do presidente vai visitar programas sociais na Capital numa agenda que ainda está sendo definida pela Presidência da República, mas já está acertada uma agenda da primeira-dama no Ministério Público do Trabalho (MPT).
No voo presidencial, além de Evair, virão com Bolsonaro os deputados federais Da Vitória (Cidadania), Neucimar Fraga (PSD), Lauriete (PSC) e Soraya Manato (PSL).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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