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Visita presidencial

Bolsonaro chega ao ES na manhã de sexta-feira (11)

A agenda mudou, de acordo com o deputado federal Evair de Melo (PP). Confira por onde o presidente da República deve passar

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:45
Bolsonaro causa aglomeração em visita a Anápolis (GO))
Bolsonaro causa aglomeração em visita a Anápolis (GO) nesta quarta-feira (9) Crédito: Alan Santos/PR
Em sua primeira visita ao Espírito Santo desde que assumiu o mandato, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deverá chegar ao Estado na manhã de sexta-feira (11). Inicialmente, ele pousaria no Aeroporto de Vitória à tarde, mas, de acordo com o deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara, o itinerário foi alterado.
Bolsonaro chega ao ES na manhã de sexta-feira (11)
A previsão, informada nesta quarta-feira (9), é que o presidente esteja no aeroporto às 10h. Lá, em uma sala vip, deverá receber e cumprimentar autoridades. Depois, ainda no terminal, mas na parte externa, cumprimentará apoiadores.
Na programação prévia consta ainda um sobrevoo, a partir das 10h40, sobre o Porto de Vitória e parte da BR 447. Ele vai ver também do alto as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Antes, ele desceria para detonar uma rocha, simbolicamente, o que não vai ocorrer mais. 

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Às 11h40, o presidente desembarcará no Aeroporto de São Mateus, onde também vai cumprimentar apoiadores. Na cidade, ele participará de uma cerimônia de entrega de casas populares. O evento está marcado para 13h10 e deve durar uma hora.
Às 15h40, já de volta ao Aeroporto de Vitória, Bolsonaro deverá partir para Brasília.
A agenda do presidente ainda não foi divulgada oficialmente pela Presidência, o que ocorrerá na véspera da visita, nesta quinta-feira (10). 

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