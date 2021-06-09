Bolsonaro causa aglomeração em visita a Anápolis (GO) nesta quarta-feira (9) Crédito: Alan Santos/PR

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro chega ao ES na manhã de sexta-feira (11)

A previsão, informada nesta quarta-feira (9), é que o presidente esteja no aeroporto às 10h. Lá, em uma sala vip, deverá receber e cumprimentar autoridades. Depois, ainda no terminal, mas na parte externa, cumprimentará apoiadores.

Na programação prévia consta ainda um sobrevoo, a partir das 10h40, sobre o Porto de Vitória e parte da BR 447. Ele vai ver também do alto as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Antes, ele desceria para detonar uma rocha, simbolicamente, o que não vai ocorrer mais.

Às 11h40, o presidente desembarcará no Aeroporto de São Mateus, onde também vai cumprimentar apoiadores. Na cidade, ele participará de uma cerimônia de entrega de casas populares. O evento está marcado para 13h10 e deve durar uma hora.

Às 15h40, já de volta ao Aeroporto de Vitória, Bolsonaro deverá partir para Brasília.