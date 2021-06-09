Em sua primeira visita ao Espírito Santo desde que assumiu o mandato, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deverá chegar ao Estado na manhã de sexta-feira (11). Inicialmente, ele pousaria no Aeroporto de Vitória à tarde, mas, de acordo com o deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara, o itinerário foi alterado.
Bolsonaro chega ao ES na manhã de sexta-feira (11)
A previsão, informada nesta quarta-feira (9), é que o presidente esteja no aeroporto às 10h. Lá, em uma sala vip, deverá receber e cumprimentar autoridades. Depois, ainda no terminal, mas na parte externa, cumprimentará apoiadores.
Na programação prévia consta ainda um sobrevoo, a partir das 10h40, sobre o Porto de Vitória e parte da BR 447. Ele vai ver também do alto as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Antes, ele desceria para detonar uma rocha, simbolicamente, o que não vai ocorrer mais.
Às 11h40, o presidente desembarcará no Aeroporto de São Mateus, onde também vai cumprimentar apoiadores. Na cidade, ele participará de uma cerimônia de entrega de casas populares. O evento está marcado para 13h10 e deve durar uma hora.
Às 15h40, já de volta ao Aeroporto de Vitória, Bolsonaro deverá partir para Brasília.
A agenda do presidente ainda não foi divulgada oficialmente pela Presidência, o que ocorrerá na véspera da visita, nesta quinta-feira (10).