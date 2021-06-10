Antes de visitar o ES, Bolsonaro enviou 4 ministros em 5 meses

Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, ministro da Educação, Milton Ribeiro e ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em visita ao ES Crédito: Colagem/PMV/Catarina Chaves/MEC/Bruno Spada/MME

A Gazeta mostrar que o As visitas ocorreram apósmostrar que o Espírito Santo é o único Estado que ainda não contou com a presença de Bolsonaro . O mandatário teve uma votação expressiva de 63% dos votos dos capixabas no segundo turno em 2018. Após a publicação da reportagem, parlamentares da bancada capixaba – aliados do presidente – postaram vídeos cobrando a visita do chefe do Executivo.

Governador Renato Casagrande com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o deputado federal Evair de Melo Crédito: Catarina Chaves/MEC

"Ele vive um mau momento. O pior de seu governo. Uma CPI no pé dele, uma vacinação que não decola, uma reprovação maior. Diante da queda de popularidade, o que ele tem feito é intensificar campanha. Está querendo se salvar", disse o cientista político João Gualberto Vasconcellos.

A resposta, portanto, é intensificar a campanha tanto no Espírito Santo quanto em outros Estados.

"A intensificação de visitas obedece ao critério do calendário eleitoral. O que temos assistido é que o governo, cada vez mais, pauta suas ações ao calendário que se avizinha, na tentativa de reeleição do presidente. Não só no Espírito Santo", analisou o cientista político e professor do Insper Leandro Consentino.

VISITAS AO LONGO DO MANDATO

O número de visitas até a metade de 2021 é similar à quantidade de ministros que estiveram em todo o ano de 2019 e em todo o ano de 2020. No primeiro ano da gestão Bolsonaro, o Estado recebeu três visitas ministeriais no mês de maio e a quarta ocasião foi apenas sete meses depois, em outubro. No pano de fundo, o governo havia anunciado um corte de 30% nas verbas de universidades e institutos federais, além do fim de bolsas de pesquisa de mestrado e doutorado. A ação resultou em manifestações em vários cantos do país, inclusive no Espírito Santo

Os primeiros ministros a pisarem em solo capixaba, após Bolsonaro assumir a presidência, foram Damares Alves, dos Direitos Humanos, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Tereza Cristina Correa (DEM), da Agricultura. Em maio de 2019, Damares foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado e Tereza Cristina esteve em Águia Branca para participar do 12º Marco do Início da Colheita do Café.

No dia 27, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve em Vila Velha para o lançamento do projeto piloto "Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)".

No ano de 2020, marcado pelo início da pandemia de Covid-19, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoou o Estado após as fortes chuvas que causaram estragos, ainda em janeiro. Depois, foram nove meses sem visitas.

Neste ano, esteve no Estado o então ministro da Justiça, André Mendonça, em janeiro, para acompanhar o trabalho das forças de segurança pública do programa estadual "Estado Presente".

ALIADOS NÃO VEEM INTENÇÃO POLÍTICA

Casal de aliados fiéis ao chefe do Executivo, o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e deputada federal Soraya Manato (PSL) acreditam que as agendas se intensificam quando há convites, não por motivações políticas.

Manato argumenta que as obras estão ficando prontas e, por isso, há mais presença do governo federal. "Os ministros são solícitos e vêm quando há convites. Não tem nada a ver com política", afirmou.