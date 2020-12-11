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Habitação

Ministro de Bolsonaro vem ao ES inaugurar obra do Minha Casa Minha Vida

Rogério Marinho vai entregar 496 moradias para famílias de baixa renda em Cariacica nesta segunda (14). Obra foi iniciada em 2018, no governo de Michel Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 20:21

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 20:21

Data: 22/082019 - ES - Cariacica - Residencial São Roque, bairro Padre Gabriel, em Cariacica - Editoria: Cidades
Residencial São Roque, bairro Padre Gabriel, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros -  22/08/2019
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, virá ao Espírito Santo nesta segunda-feira (14) para inaugurar as obras do Residencial São Roque, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida foi iniciado em 2018, na gestão de Michel Temer, e contou com investimento federal de R$ 40,67 milhões.
O projeto contempla 496 moradias para famílias de baixa renda, beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. Os moradores terão acesso a parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas, vaga de estacionamento e guarita.
Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Crédito: Marcos Corrêa/PR
A cerimônia de inauguração, marcada para às 14h, será restrita em função da pandemia do novo coronavírus. Representantes de 100 famílias vão receber as chaves no evento na segunda-feira. As outras 396 famílias terão a chave entregue na terça-feira (15) pela Prefeitura de Cariacica. 
"As famílias já foram selecionadas. Fizemos o cadastramento entre 2018 e 2019 e a seleção foi feita seguindo os critérios do programa. Como a solenidade será restrita, 100 vão receber as chaves na segunda e o restante na terça-feira, e a partir disso eles podem mudar seguindo o cronograma de mudanças elaborado com dia e horário para cada um", explica Kennia Andrade, técnica do Trabalho Social da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (Semdec).

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Em fevereiro deste ano, o governo federal também entregou as obras do Residencial Apolônio de Carvalho, no bairro Operário, em Cariacica, com 120 unidades. A cidade também deve ganhar o Residencial Limão, no bairro Antônio Ferreira Borges, que está com o cronograma de obras atrasado.
Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional e de Geraldo Campos Jr

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