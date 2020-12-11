Ministro de Bolsonaro vem ao ES inaugurar obra do Minha Casa Minha Vida

Residencial São Roque, bairro Padre Gabriel, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros - 22/08/2019

O projeto contempla 496 moradias para famílias de baixa renda, beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. Os moradores terão acesso a parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas, vaga de estacionamento e guarita.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Crédito: Marcos Corrêa/PR

A cerimônia de inauguração, marcada para às 14h, será restrita em função da pandemia do novo coronavírus . Representantes de 100 famílias vão receber as chaves no evento na segunda-feira. As outras 396 famílias terão a chave entregue na terça-feira (15) pela Prefeitura de Cariacica.

"As famílias já foram selecionadas. Fizemos o cadastramento entre 2018 e 2019 e a seleção foi feita seguindo os critérios do programa. Como a solenidade será restrita, 100 vão receber as chaves na segunda e o restante na terça-feira, e a partir disso eles podem mudar seguindo o cronograma de mudanças elaborado com dia e horário para cada um", explica Kennia Andrade, técnica do Trabalho Social da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (Semdec).

Em fevereiro deste ano, o governo federal também entregou as obras do Residencial Apolônio de Carvalho, no bairro Operário, em Cariacica, com 120 unidades. A cidade também deve ganhar o Residencial Limão, no bairro Antônio Ferreira Borges, que está com o cronograma de obras atrasado.