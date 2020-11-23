Minha Casa Minha Vida: famílias em São Mateus esperam obras há 10 anos

Centenas de famílias estão há 10 anos esperando pela conclusão e entrega de casas de um conjunto habitacional com 463 casas no bairro Aroeira, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A obra é do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e foi iniciada em 2010.
Em 2017, a reportagem de A Gazeta esteve no conjunto habitacional e relatou que as obras estavam atrasadas. Na ocasião, dados do Ministério das Cidades davam conta de que 81,25% das obras no local estavam prontas. O valor contratado para o conjunto foi de R$ 25 milhões.
Famílias candidatas a morar no local reclamam que já receberam promessas para a entrega das casas, mas que os prazos não foram cumpridos. Em fevereiro deste ano, a Caixa Econômica Federal informou que a entrega das casas estava prevista para agosto, mas até o momento os futuros moradores não receberam nenhuma confirmação.
O cadastro das famílias que têm interesse de morar no conjunto foi feito pela prefeitura da cidade e a aprovação final é feita pela Caixa. A secretária de Assistência Social de São Mateus, Marinalva Broedel, afirmou que o município já repassou para o banco a ficha de cadastro dos candidatos, mas ainda não houve um parecer final.
Nós fazemos o processo de porta de entrada, de cadastramento, mas a gente não tem nenhuma informação oficial sobre o prazo de entrega. Apesar de a gente cobrar isso por e-mail e também por telefone, solicitando as informações, oficialmente não tem chegado informações. Os processos de averiguação ficaram parados por muito tempo, depois fizemos o recadastramento das famílias. Todos os dossiês foram encaminhados para a Caixa Econômica Federal, que faz a avaliação dos processos encaminhados, explicou a secretária.
"Em 2018 eles fizeram outra listagem, chamaram o pessoal para fazer o recadastramento e até hoje nada. Só fizemos aquele e mais nada, reclamou Fabiana de Souza Rodrigues de Assis, uma das pessoas que aguarda pela conclusão das obras.
Outra pessoa que também espera pela solução do problema é a auxiliar de serviços gerais Maria de Fátima dos Reis. "Em janeiro as casas já estavam prontas, só faltava colocar água, luz e [a ligação de] esgoto. Estava tudo pronto e até agora não entregaram. Eu estou desempregada, precisando da casa e ninguém fala nada", reclamou.
A Caixa Econômica Federal foi procurada na manhã desta quinta-feira (23) para prestar esclarecimento sobre a entrega das casas do conjunto habitacional em São Mateus e do motivo do atraso. Assim que houver um posicionamento essa matéria será atualizada.
* Com informações da TV Gazeta Norte