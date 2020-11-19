Em tempos de crise, que impulsionam o endividamento da população e das empresas, a realização de leilões é quase rotineira. No Espírito Santo, 79 imóveis estão em oferta no momento em 10 municípios capixabas. As opções vão desde um cômodo a um hotel completo, sendo que, em alguns casos, o lance inicial chega a 50% do valor da propriedade.
Leilão de 79 imóveis no ES tem ofertas de um cômodo a hotel inteiro
Em Guaçuí, é possível adquirir um cômodo com aproximadamente 4m² por lances a partir de R$ 8.156,13. O espaço, situado nos fundo do segundo pavimento de um imóvel na Avenida José Ferreira Alves, é avaliado em R$ 16.312,27. As ofertas podem ser feitas pelo site da leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko até o dia 02 de dezembro. Outros seis imóveis também estão em oferta no município.
Em Vitória, a 1ª Vara da Fazenda Pública Privativas das Execuções Fiscais Municipais vai leiloar 48 imóveis, incluindo um terreno na Av. Saturnino Rangel Mauro, em Pontal de Camburi, avaliado em R$ 3 milhões. O imóvel fica a cerca de 300 metros da Praia de Camburi e faz divisa com o Rio Santa Maria. Ele pode ser arrematado por lances a partir de R$ 1,5 milhão, até o dia 03 de dezembro, às 09h. Os imóveis poderão ser parcelados em até 30 vezes, com entrada de 25% do valor.
Em Cariacica, a 5ª Vara Cível da Justiça Estadual vai leiloar um imóvel avaliado em R$ 500 mil, com desconto de até 50%. Os lances podem ser feitos pela internet até o dia 23. Já a Justiça Federal de Vitória vai leiloar três imóveis, com lances a partir de R$ 27 mil, sendo dois em Vitória e um na Serra.
Em Guarapari, um hotel com 54 quartos, restaurante, bares, salas, sala de festas, sauna, piscinas, loja, entre outros, localizado na Avenida Manoel Santana, em Meaípe, será leiloado pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público e Meio Ambiente. A propriedade, avaliada em R$ 5 milhões, poderá ser arrematada por valores a partir de R$ 3 milhões, até o dia 16 de dezembro.
Na Serra, a Justiça Estadual vai ofertar um apartamento com 51,56m², localizado na Estrada Velha de Jacaraípe, por lances a partir de R$ 42 mil.
Em Afonso Cláudio, a Justiça do Trabalho vai leiloar três imóveis até as 16 horas desta sexta-feira (20), por lances a partir de R$ 90 mil.
Já em Cariacica, a 1ª Vara de Família e Sucessões da Justiça Estadual vai leiloar, no dia 30, quatro lojas em Campo Grande por lances a partir de R$ 187 mil. O imóvel mais caro é avaliado em R$ 817,8 mil.
Em Linhares, um sítio com 16,35 hectares avaliado em R$ 140 mil poderá ser arrematado por lances a partir de R$ 84 mil até o dia 04 de dezembro.
Em Marataízes, até o dia 15, interessados poderão arrematar seis imóveis, que vão de terrenos a apartamentos, por lances a partir de R$ 17.500. Um lote de 3 apartamentos duplex em um edifício de Cidade Nova, avaliado em R$ 1,01 milhão, poderá ser reivindicado por lances a partir de R$ 707 mil.
Em São Gabriel da Palha, uma fazenda com 109,3 hectares, no Córrego do Paraíso, avaliada em R$ 2,07 milhões, poderá ser arrematada por lances a partir de R$ 1,2 milhão até o dia 16 de dezembro.
Também na área rural, mas em Colatina, um sítio de 51,93 hectares, em Córrego Jacarandá, no Distrito de Baunilha, poderá ser arrematado por lances a partir de R$ 700 mil. Ele é avaliado pelo dobro do preço.