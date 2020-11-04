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A partir de R$ 1.000

Banestes vai leiloar carros e material de escritório neste mês

Entre bens novos e antigos, será possível adquirir um veículo pagando a partir de R$ 1.600, por exemplo; lances serão feitos pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:21

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:21

Banestes leiloa veículos e materiais de escritório no próximo dia 20. Veículo Troller T4 TDI, modelo 2010, terá lance inicial de R$ 36.800.
Veículo Troller T4 TDI, modelo 2010, terá lance inicial de R$ 36.800 Crédito: Divulgação/Buaiz Leilões
Banestes vai leiloar, no próximo dia 20, 14 itens entre carros, picapes e utilitários, bem como materiais de informática e mobiliário. Os lances mínimos variam entre R$ 1.000 e R$ 88 mil.
O leilão será realizado a partir das 14h, no pátio Alexandre Buaiz Neto, na Rodovia do Sol, Km 29, Praia do Sol, em Guarapari. Entretanto, a fim de manter o distanciamento em função da pandemia do novo coronavírus, os interessados só poderão acompanhar o evento e realizar lances pela internet.
Pessoas físicas e jurídicas poderão participar, desde que efetuem o cadastro no site www.buaizleiloes.com.br, e enviem a cópia de alguns documentos solicitados.
A lista e outras informações sobre o leilão podem ser consultadas no site do banco, na seção Leilões A relação completa e respectivas fotos também estão no site do leiloeiro.
Para um veículo modelo GM Corsa Wind 2000/2001, o lance inicial será de R$ 1.600. O modelo mais recente é um Fiat Toro Volcano AT9 D4 2019/2020, cujo lance é de R$ 88 mil. Todos os veículos são leiloados com suas taxas quitadas (IPVA, licenciamento e multas), vencidas até a data do leilão. 
Um carro Troller T4 TDI, de 2010, terá lance inicial de R$ 36.800.  Um conjunto de equipamentos de telefonia e informática, por sua vez, poderá ser adquirido por R$ 1.000.
Todos os bens estarão expostos à visitação pública, nos respectivos galpões onde se encontram. Os interessados podem visitar os lotes que estão nos depósitos particulares até dia 19, das 9h às 16h; e no dia do leilão (20), das 9h às 12h.
Já o material que está no galpão do Banestes, em Campo Grande, Cariacica, também pode ser visitado até a véspera da data do leilão, das 10h às 16h; e no dia do leilão, das 9h às 11h.

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