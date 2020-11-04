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De R$ 125 a R$ 3,5 milhões

Justiça Federal no ES leiloa TV, mesa, moto, carro e até lotes

Além de veículos e itens domésticos, serão cerca de 70 terrenos em oferta. Em muitos casos, descontos chegam a 50% do preço original do bem

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:33
Imóvel na Serra, avaliado em R$ 7 milhões, poderá ser arrematado pela metade do preço em leilão da Justiça Federal de Vitória
Imóvel na Serra, avaliado em R$ 7 milhões, poderá ser arrematado pela metade do preço em leilão da Justiça Federal de Vitória Crédito: Divulgação/HD Leilões
A Justiça Federal de Vitória vai leiloar mais de 70 lotes entre imóveis industriais, comerciais, urbanos e rurais  localizados em VitóriaSerraCachoeiro de ItapemirimVila VelhaGuarapariDomingos MartinsSão MateusColatina , veículos e outros bens. Em alguns casos, as posses poderão ser arrematadas pela metade do preço.
O evento será realizado no próximo dia 10, pela internet, em parceria com a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko. A primeira fase será encerrada às 13h30, e o encerramento oficial será às 16h30.
Um dos destaques do leilão é um terreno com área de 4.340m², para instalação de indústrias. O imóvel, que conta com galpão e área administrativa 3.220m², está localizado nas Ruas 1B e 2B, Lot. Centro Industrial da Grande Vitória, Distrito de Carapina em Serra. O empreendimento, avaliado em R$ 7 milhões, poderá ser arrematada por R$ 3,5 milhões.
Também será leiloado um imóvel comercial com 1.087m² de área de terreno, contendo uma edificação com três pavimentos. Avaliado em R$ 3 milhões, o imóvel, localizado na Rod. BR-101, Km 65 e 66, 1.656, bairro Vila Nova em São Mateus, poderá ser arrematado por R$ 1,5 milhões.
Em Cachoeiro de Itapemirim, um terreno com 300m², localizado no loteamento Village da Luz, na rua Getúlio Vargas, poderá ser arrematado por R$ 15 mil. Originalmente, o lote é avaliado em R$ 30 mil.
Por preços bem mais baratos será possível adquirir outras peças,  entre elas uma mesa bistrô com 12 cadeiras, que poderá ser arrematada por R$ 250,  ou uma televisão, que  alguém poderá levar para casa por R$ 125. 
Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.hdleiloes.com.br, onde o leilão será realizado, ou então pelo telefone 0800-707-9272.

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