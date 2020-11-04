Justiça Federal no ES leiloa TV, mesa, moto, carro e até lotes

Imóvel na Serra, avaliado em R$ 7 milhões, poderá ser arrematado pela metade do preço em leilão da Justiça Federal de Vitória Crédito: Divulgação/HD Leilões

O evento será realizado no próximo dia 10, pela internet, em parceria com a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko. A primeira fase será encerrada às 13h30, e o encerramento oficial será às 16h30.

Um dos destaques do leilão é um terreno com área de 4.340m², para instalação de indústrias. O imóvel, que conta com galpão e área administrativa 3.220m², está localizado nas Ruas 1B e 2B, Lot. Centro Industrial da Grande Vitória, Distrito de Carapina em Serra. O empreendimento, avaliado em R$ 7 milhões, poderá ser arrematada por R$ 3,5 milhões.

Também será leiloado um imóvel comercial com 1.087m² de área de terreno, contendo uma edificação com três pavimentos. Avaliado em R$ 3 milhões, o imóvel, localizado na Rod. BR-101, Km 65 e 66, 1.656, bairro Vila Nova em São Mateus, poderá ser arrematado por R$ 1,5 milhões.

Em Cachoeiro de Itapemirim, um terreno com 300m², localizado no loteamento Village da Luz, na rua Getúlio Vargas, poderá ser arrematado por R$ 15 mil. Originalmente, o lote é avaliado em R$ 30 mil.

Por preços bem mais baratos será possível adquirir outras peças, entre elas uma mesa bistrô com 12 cadeiras, que poderá ser arrematada por R$ 250, ou uma televisão, que alguém poderá levar para casa por R$ 125.