Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Minas e Energia

Setor de rochas tem se recuperado de forma rápida, diz ministro no ES

Ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, visitou empresas do setor de rochas ornamentais em Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira e destacou o crescimento e recuperação do segmento neste ano

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mai 2021 às 18:26
Ministro de Minas e Energia visitou empresas do setor de rochas em Cachoeiro
Bento Albuquerque (de camisa azul listrada) visitou empresas do setor de rochas em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou na manhã desta quarta-feira (19) municípios do Sul do Espírito Santo. Ao conhecer empresas de rochas ornamentais em  Cachoeiro de Itapemirim, o almirante destacou que o setor tem apresentado um importante crescimento no Estado e no país neste ano.
Setor de rochas tem se recuperado de forma rápida, diz ministro no ES
Em meio à pandemia do coronavírus, Albuquerque pontuou que o setor de rochas está tendo uma recuperação rápida. “Como ministro de Minas e Energia fiquei impressionado como o setor está se recuperando, como ele cresceu nestes quatro primeiros meses do ano, acho que isso é importante não só para o Estado, mas também para o país”, disse.

Veja Também

Obras de nova subestação da EDP no Sul do ES abrem 300 vagas

Indústria do ES encolhe na década e deixa ranking das 10 maiores do país

Além de Cachoeiro, o ministro cumpriu agenda no município de Castelo e também em Anchieta. O deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo, foi quem fez o convite e organizou a comitiva, conforme publicou a colunista Beatriz Seixas. Pelo menos seis empresas seriam apresentadas a Albuquerque, a maioria do setor de rochas, além da mineradora Samarco.
O ministro defendeu políticas públicas na área de energia e mineração tomadas em sua gestão e afirmou que elas contribuíram para um cenário positivo da economia capixaba.
“Nossas politicas públicas estão incentivando os setores, não só no petróleo e gás, mas também na mineração e no setor pedras ornamentais, que teve um crescimento de 28%. Isso mostra que as politicas públicas estão corretas e com o apoio do Congresso realizamos importantes conquistas que estão criando um ambiente de negócios melhor, não só para nossa sociedade, mas para o mercado externo” analisou.
Sobre futuros investimentos federais para ajudar a economia, Albuquerque afirmou que está sendo concluído um projeto da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) para aumentar as exportações que deverá beneficiar os negócios capixabas.
“Recebi a informação que a Apex está finalizando um projeto para incentivar e aumentar a exportação do setor de pedras ornamentais não só diversificando, mas agregando valor aos produtos que saem daqui. Acho que isso é muito importante e mostra que o setor é reconhecido, valorizado e tem grande capacidade de gerar emprego, renda e riqueza para o país”, afirmou o ministro.

Veja Também

Petrobras reabre processo de venda do maior polo de petróleo do Norte do ES

Ford vai importar até 30 mil veículos por ano pelo Porto de Vitória

Leilão de concessão da BR 262 terá concorrência internacional, define PPI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Cachoeiro de Itapemirim Castelo Economia granito Evair de Melo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados