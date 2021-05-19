O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou na manhã desta quarta-feira (19) municípios do Sul do Espírito Santo. Ao conhecer empresas de rochas ornamentais em Cachoeiro de Itapemirim, o almirante destacou que o setor tem apresentado um importante crescimento no Estado e no país neste ano.
Setor de rochas tem se recuperado de forma rápida, diz ministro no ES
Em meio à pandemia do coronavírus, Albuquerque pontuou que o setor de rochas está tendo uma recuperação rápida. “Como ministro de Minas e Energia fiquei impressionado como o setor está se recuperando, como ele cresceu nestes quatro primeiros meses do ano, acho que isso é importante não só para o Estado, mas também para o país”, disse.
Além de Cachoeiro, o ministro cumpriu agenda no município de Castelo e também em Anchieta. O deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo, foi quem fez o convite e organizou a comitiva, conforme publicou a colunista Beatriz Seixas. Pelo menos seis empresas seriam apresentadas a Albuquerque, a maioria do setor de rochas, além da mineradora Samarco.
O ministro defendeu políticas públicas na área de energia e mineração tomadas em sua gestão e afirmou que elas contribuíram para um cenário positivo da economia capixaba.
“Nossas politicas públicas estão incentivando os setores, não só no petróleo e gás, mas também na mineração e no setor pedras ornamentais, que teve um crescimento de 28%. Isso mostra que as politicas públicas estão corretas e com o apoio do Congresso realizamos importantes conquistas que estão criando um ambiente de negócios melhor, não só para nossa sociedade, mas para o mercado externo” analisou.
Sobre futuros investimentos federais para ajudar a economia, Albuquerque afirmou que está sendo concluído um projeto da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) para aumentar as exportações que deverá beneficiar os negócios capixabas.
“Recebi a informação que a Apex está finalizando um projeto para incentivar e aumentar a exportação do setor de pedras ornamentais não só diversificando, mas agregando valor aos produtos que saem daqui. Acho que isso é muito importante e mostra que o setor é reconhecido, valorizado e tem grande capacidade de gerar emprego, renda e riqueza para o país”, afirmou o ministro.