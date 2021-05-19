Bento Albuquerque (de camisa azul listrada) visitou empresas do setor de rochas em Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou na manhã desta quarta-feira (19) municípios do Sul do Espírito Santo . Ao conhecer empresas de rochas ornamentais em Cachoeiro de Itapemirim , o almirante destacou que o setor tem apresentado um importante crescimento no Estado e no país neste ano.

Your browser does not support the audio element. Setor de rochas tem se recuperado de forma rápida, diz ministro no ES

Em meio à pandemia do coronavírus , Albuquerque pontuou que o setor de rochas está tendo uma recuperação rápida. “Como ministro de Minas e Energia fiquei impressionado como o setor está se recuperando, como ele cresceu nestes quatro primeiros meses do ano, acho que isso é importante não só para o Estado, mas também para o país”, disse.

O ministro defendeu políticas públicas na área de energia e mineração tomadas em sua gestão e afirmou que elas contribuíram para um cenário positivo da economia capixaba.

“Nossas politicas públicas estão incentivando os setores, não só no petróleo e gás, mas também na mineração e no setor pedras ornamentais, que teve um crescimento de 28%. Isso mostra que as politicas públicas estão corretas e com o apoio do Congresso realizamos importantes conquistas que estão criando um ambiente de negócios melhor, não só para nossa sociedade, mas para o mercado externo” analisou.

Sobre futuros investimentos federais para ajudar a economia, Albuquerque afirmou que está sendo concluído um projeto da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) para aumentar as exportações que deverá beneficiar os negócios capixabas.