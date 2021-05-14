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Economia

Ministro de Minas e Energia visita o ES na próxima semana

Bento Albuquerque vai estar no Estado no dia 19, quando terá agendas nas cidades de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 14:22

Públicado em 

14 mai 2021 às 14:22
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante pronunciamento  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, virá ao Espírito Santo na próxima semana. Ele terá agendas no dia 19 de maio (quarta-feira) em pelo menos três municípios capixabas - Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta -, de acordo com informações do deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo.
O deputado, que fez o convite e está organizando a comitiva, postou em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira sobre a visita. De acordo com Evair, um dos destinos do ministro é Itaoca Pedra, um distrito de Cachoeiro. Lá está a jazida de mármore onde foram extraídos grande parte das rochas ornamentais de Brasília. 
A ideia é apresentar ao ministro do presidente Bolsonaro um pouco mais sobre o arranjo minerário capixaba, as empresas que atuam no setor e a importância do segmento de mármore e granito para a economia local e nacional.
Pelo menos seis companhias estão na lista de agendas de Albuquerque, a maioria do setor de rochas ornamentais. Além delas, há previsão de que a autoridade visite a Samarco, em Anchieta. 
Dotadas de desenhos e cores únicas, as rochas ornamentais são bastante requisitadas em projetos exclusivos.
Espírito Santo é referência mundial no segmento de rochas ornamentais Crédito: Sindirochas/Divulgação
Após essas agendas, está prevista uma coletiva de imprensa no Aeroporto de Vitória, conforme informações da assessoria do deputado Evair de Melo. A coluna entrou em contato com a assessoria do Ministério de Minas e Energia, que confirmou a visita de Bento Albuquerque ao Espírito Santo na próxima quarta-feira. 
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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