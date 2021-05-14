Ministro de Minas e Energia visita o ES na próxima semana

O ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, virá ao Espírito Santo na próxima semana. Ele terá agendas no dia 19 de maio (quarta-feira) em pelo menos três municípios capixabas - Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta -, de acordo com informações do deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo.
O deputado, que fez o convite e está organizando a comitiva, postou em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira sobre a visita. De acordo com Evair, um dos destinos do ministro é Itaoca Pedra, um distrito de Cachoeiro. Lá está a jazida de mármore onde foram extraídos grande parte das rochas ornamentais de Brasília.
A ideia é apresentar ao ministro do presidente Bolsonaro um pouco mais sobre o arranjo minerário capixaba, as empresas que atuam no setor e a importância do segmento de mármore e granito para a economia local e nacional.
Pelo menos seis companhias estão na lista de agendas de Albuquerque, a maioria do setor de rochas ornamentais. Além delas, há previsão de que a autoridade visite a Samarco, em Anchieta.
Após essas agendas, está prevista uma coletiva de imprensa no Aeroporto de Vitória, conforme informações da assessoria do deputado Evair de Melo. A coluna entrou em contato com a assessoria do Ministério de Minas e Energia, que confirmou a visita de Bento Albuquerque ao Espírito Santo na próxima quarta-feira.