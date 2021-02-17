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Infraestrutura

Portocel planeja nova linha ferroviária para atender setor de rochas

Porto em Aracruz, controlado pela Suzano e pela Cenibra, prevê investimentos para se consolidar como um terminal multicargas

Públicado em 

17 fev 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Portocel: estão previstos R$ 20 milhões em investimentos em 2021
Portocel: estão previstos R$ 20 milhões em investimentos em 2021 Crédito: Rogério Sarmenghi/Portocel Divulgação
Com o objetivo de consolidar Portocel como um terminal multicargas, o porto - sob a gestão da Suzano (51%) e da Cenibra (49%) - aposta em novos investimentos para movimentar produtos além dos já tradicionais operados por ele. Um dos principais focos é o setor de rochas ornamentais. 
Para fortalecer negócios com o segmento de mármore e granito, Portocel planeja investir em uma nova linha ferroviária dentro do sítio portuário. Hoje, chega até Aracruz um ramal da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que, em Portocel, se divide em quatro vias. O planejamento é que uma quinta via seja construída, conforme contou à coluna o gerente executivo de operações portuárias, Alexandre Billot.
De acordo com ele, a ideia era ter iniciado esse projeto em 2020, mas em função da pandemia do novo coronavírus houve uma postergação de alguns planos. Para este ano, estão previstos investimentos gerais da ordem de R$ 20 milhões, cifra que inclui a linha extra ferroviária.
"Para a movimentação de rochas como solução ferroviária, pensamos em estabelecer uma nova linha dedicada a essa operação. Porque hoje já recebemos uma composição diariamente da celulose, que vem da Cenibra, com 62 vagões todos os dias, e aí para poder oferecer uma condição também diferenciada para a rocha, pensamos no estabelecimento de um ramal independente com os pórticos de operação para poder movimentar esse produto", explicou Billot. 
"Estamos com esse projeto bem próximo da sua materialização. Queremos nos posicionar com o setor de rochas para ver o quanto isso pode trazer de eficiência. Estamos com desenho bem pronto"
Alexandre Billot - Gerente executivo de operações portuárias de Portocel
O executivo pondera que o investimento na nova via ferroviária, além de trazer mais eficiência para as operações, contribui para a segurança no trânsito, uma vez que caminhões são retirados das rodovias. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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Aracruz beatriz seixas Economia granito ferrovia Portocel - Suzano
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