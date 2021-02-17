Portocel planeja nova linha ferroviária para atender setor de rochas

"Para a movimentação de rochas como solução ferroviária, pensamos em estabelecer uma nova linha dedicada a essa operação. Porque hoje já recebemos uma composição diariamente da celulose, que vem da Cenibra, com 62 vagões todos os dias, e aí para poder oferecer uma condição também diferenciada para a rocha, pensamos no estabelecimento de um ramal independente com os pórticos de operação para poder movimentar esse produto", explicou Billot.