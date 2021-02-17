Portocel planeja nova linha ferroviária para atender setor de rochas

Com o objetivo de consolidar Portocel como um terminal multicargas, o porto - sob a gestão da Suzano (51%) e da Cenibra (49%) - aposta em novos investimentos para movimentar produtos além dos já tradicionais operados por ele. Um dos principais focos é o setor de rochas ornamentais.
Para fortalecer negócios com o segmento de mármore e granito, Portocel planeja investir em uma nova linha ferroviária dentro do sítio portuário. Hoje, chega até Aracruz um ramal da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que, em Portocel, se divide em quatro vias. O planejamento é que uma quinta via seja construída, conforme contou à coluna o gerente executivo de operações portuárias, Alexandre Billot.
De acordo com ele, a ideia era ter iniciado esse projeto em 2020, mas em função da pandemia do novo coronavírus houve uma postergação de alguns planos. Para este ano, estão previstos investimentos gerais da ordem de R$ 20 milhões, cifra que inclui a linha extra ferroviária.
"Para a movimentação de rochas como solução ferroviária, pensamos em estabelecer uma nova linha dedicada a essa operação. Porque hoje já recebemos uma composição diariamente da celulose, que vem da Cenibra, com 62 vagões todos os dias, e aí para poder oferecer uma condição também diferenciada para a rocha, pensamos no estabelecimento de um ramal independente com os pórticos de operação para poder movimentar esse produto", explicou Billot.
"Estamos com esse projeto bem próximo da sua materialização. Queremos nos posicionar com o setor de rochas para ver o quanto isso pode trazer de eficiência. Estamos com desenho bem pronto"
O executivo pondera que o investimento na nova via ferroviária, além de trazer mais eficiência para as operações, contribui para a segurança no trânsito, uma vez que caminhões são retirados das rodovias.