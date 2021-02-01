"Portocel quer se posicionar como solução logística para o ES"

Como um processo de fusão, eu diria que a cultura Fibria e a cultura Suzano, a ex-Suzano, está se formando dentro de uma nova Suzano, que aqui nós muito nos orgulhamos de ter enquanto acionista, que é exatamente a combinação das pessoas dessas duas empresas anteriores. Ficamos observando que baita de empresa está sendo formada, estabelecida. Dá muito orgulho. E aí o desafio é sempre naquela condição de otimizar ao máximo os processos que existem, que já eram uma fortaleza enquanto Fibria, mas também aparece muito forte agora, de um processo de excelência contínua, com foco na inovação e na melhoria de processos, além de excelência operacional. O que também é um desejo por parte da Cenibra. Estamos sendo desafiados o tempo todo a apresentar propostas que inovem o negócio, que tragam solução, que otimizem o ativo e aí essa otimização vem não só para redução do custo das operações deles mesmos, com eficiência, mas um retorno do ativo-investimento que fizeram aqui ao longo dos 40 anos através de dividendo com movimentação de outras cargas e produtos. O mandato que temos aqui é melhorar os níveis de excelência que tínhamos em relação ao produto celulose, mas, ainda assim, nos desafiarmos a otimizar o ativo para buscarmos novos produtos, nos posicionarmos enquanto solução em logística para o setor.