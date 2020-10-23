Portocel vai poder receber navios com maior capacidade de carga

Vista aérea de Portocel, porto da Suzano (51%) e da Cenibra (49%), localizado em Aracruz Crédito: Portocel/Divulgação

Portocel - porto especializado no embarque de celulose e de produtos florestais e que movimenta ainda diversos tipos de cargas gerais - obteve o aval de autoridades marítima e portuária para receber navios maiores e com calado mais profundo. Assim, o terminal localizado em Aracruz poderá movimentar embarcações com maior capacidade de cargas.

A ampliação é fruto de uma alteração da Norma de Tráfego e Permanência de Embarcações do Porto de Barra do Riacho (Normap 2) e da nova Resolução 001, que foram homologadas pela Capitania dos Portos e pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa)

Com essa autorização, o porto - controlado pela Suzano (51%) e pela Cenibra (49%) - está apto a receber navios com até 36 metros de boca, 1 metro a mais que o limite anterior, o que o possibilita operar embarcações de classes que até então não atendia, ampliando, dessa forma, o seu potencial de cargas e o tornando mais competitivo globalmente.

Outro ganho de eficiência esperado decorrente das novas regras de tráfego é em relação ao calado dos navios. O calado passa de 12,30 metros para 12,70 metros nos berços 101 e 102; e de 13 metros para 13,20 metros no berço 103.

Para o gerente executivo de Operações Portuárias de Portocel, Alexandre Billot Mori, a homologação da nova norma é de extrema relevância e vai contribuir para viabilizar iniciativas que alavanquem a competitividade do Espírito Santo na área portuária.

Ele lembra que desde 2015, quando foi aprovada a mudança da poligonal que excluiu Portocel da área de porto organizado, o terminal vem adotando um conjunto de medidas para maximizar as operações e ampliar as oportunidades no mercado. Ainda de acordo com o executivo, a alteração na Normap 2 e da Resolução 001 na região de Barra do Riacho foi antecedida por estudos técnicos que atestam a segurança da navegação e condições operacionais adequadas.

Mori complementa que algumas ações e investimentos feitos por Portocel nos últimos anos, como a qualificação das equipes e as dragagens de manutenção, contribuíram para eliminar restrições à navegação na região do terminal.

Por enquanto, o porto não tem uma estimativa de quanto pode aumentar a movimentação em função das normas recém-aprovadas, mas informou acreditar que no curto e médio prazo as novas condições operacionais devem resultar em crescimento e maior diversidade de cargas, diante da vinda de navios de outras classes.

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