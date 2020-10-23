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Nova norma

Portocel vai poder receber navios com maior capacidade de carga

Porto controlado pela Suzano e pela Cenibra, em Aracruz, espera ampliar a movimentação de cargas e se tornar mais competitivo

Públicado em 

23 out 2020 às 19:51
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea de Portocel, porto da Suzano (51%) e da Cenibra (49%), localizado em Aracruz
Vista aérea de Portocel, porto da Suzano (51%) e da Cenibra (49%), localizado em Aracruz Crédito: Portocel/Divulgação
Portocel - porto especializado no embarque de celulose e de produtos florestais e que movimenta ainda diversos tipos de cargas gerais - obteve o aval de autoridades marítima e portuária para receber navios maiores e com calado mais profundo. Assim,  o terminal localizado em Aracruz poderá movimentar embarcações com maior capacidade de cargas.  
A ampliação é fruto de uma alteração da Norma de Tráfego e Permanência de Embarcações do Porto de Barra do Riacho (Normap 2) e da nova Resolução 001, que foram homologadas pela Capitania dos Portos e pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).
Com essa autorização,  o porto - controlado pela Suzano (51%) e pela Cenibra (49%) - está apto a receber navios com até 36 metros de boca, 1 metro a mais que o limite anterior, o que o possibilita operar embarcações de classes que até então não atendia, ampliando, dessa forma, o seu potencial de cargas e o tornando mais competitivo globalmente. 
Outro ganho de eficiência esperado decorrente das novas regras de tráfego é em relação ao calado dos navios. O calado passa de 12,30 metros para 12,70 metros nos berços 101 e 102; e de 13 metros para 13,20 metros no berço 103. 

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Para o gerente executivo de Operações Portuárias de Portocel, Alexandre Billot Mori, a homologação da nova norma é de extrema relevância e vai contribuir para viabilizar iniciativas que alavanquem a competitividade do Espírito Santo na área portuária.
Ele lembra que desde 2015, quando foi aprovada a mudança da poligonal que excluiu Portocel da área de porto organizado, o terminal vem adotando um conjunto de medidas para maximizar as operações e ampliar as oportunidades no mercado.  Ainda de acordo com o executivo, a alteração na Normap 2 e da Resolução 001 na região de Barra do Riacho foi antecedida por estudos técnicos que atestam a segurança da navegação e condições operacionais adequadas.
Mori complementa que algumas ações  e investimentos feitos por Portocel nos últimos anos, como a qualificação das equipes e as dragagens de manutenção, contribuíram para eliminar restrições à navegação na região do terminal.
Por enquanto, o porto não tem uma estimativa de quanto pode aumentar a movimentação em função das normas recém-aprovadas, mas informou acreditar que no curto e médio prazo as novas condições operacionais devem resultar em crescimento e maior diversidade de cargas, diante da vinda de navios de outras classes.

PORTOCEL

Com capacidade para embarcar 7,5 milhões de toneladas/ano, Portocel está localizado a cerca de 70 quilômetros de Vitória. O terminal, que conta com ramal ferroviário da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), opera com cabotagem e navegação de longo curso e atende também as operações offshore do mercado de petróleo e gás, inclusive com a movimentação de peças de grandes dimensões.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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