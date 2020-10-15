Norte do ES pode se transformar em novo polo portuário

Vista aérea do litoral de Aracruz, onde estão o Estaleiro Jurong, a Imetame, o Porto de Barra do Riacho e Portocel Crédito: Jurong/Divulgação

O Espírito Santo convive há décadas com gargalos de infraestrutura, como na área portuária. O tema é velho e nós da imprensa recorrentemente estamos lembrando sobre o quanto o avanço nesse setor pode contribuir para o desenvolvimento capixaba e para o ganho de competitividade dos negócios locais e até nacionais.

Mas, ainda assim, as notícias continuam a ser sobre o que esperar de novos empreendimentos e não de fato sobre a viabilização deles. Não que faltem projetos. Há portos previstos de Norte a Sul do Estado. Mas tirá-los do papel continua sendo o desafio.

Agora, entretanto, o Espírito Santo está muito perto de reverter esse disco arranhado da infraestrutura portuária que há tempos insiste em tocar. Tudo indica que nos próximos dias a Imetame vai ter o sinal verde para iniciar as obras do terminal em Aracruz, que será voltado para a movimentação de cargas gerais, conteinerizadas, granéis sólidos e líquidos e vai permitir a movimentação de navios com calado de até 17 metros.

Se essa expectativa se consolidar, podemos estar diante da formação de um novo polo portuário para o Espírito Santo. A região de Aracruz, onde fica o projeto da capixaba Imetame, já conta com alguns empreendimentos relevantes nessa área. Um deles é Portocel, controlado pela Suzano (51%) e Cenibra (49%). O terminal, especializado no embarque de celulose e produtos florestais, é um dos mais eficientes do mundo.

Outro destaque na área naval é o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), do grupo asiático Sembcorp Marine. O EJA tem hoje uma das estruturas mais modernas em operação no Brasil e no mundo. Desde que iniciou suas atividades no Estado, já construiu embarcações como a plataforma P-68, que opera no pré-sal da Bacia de Santos.

É também próximo a esses dois empreendimentos que está o Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR), da Transpetro. Ele recebe o GLP (gás de cozinha) e a Gasolina Natural (C5+) da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) e, dali, os produtos são transportados por meio de navios e carretas.

Esses três negócios já em operação somados ao projeto da Imetame e ao Porto de Barra do Riacho - área da Codesa que deve ser explorada com o processo de desestatização da companhia - têm tudo para colocar o Norte como a nova vitrine portuária e concentrar nessa região grandes players da indústria e do comércio exterior.

Além disso, vale destacar que Aracruz está muito próxima á área da Sudene, o que pode reforçar o interesse de empresas se instalarem no Norte capixaba, onde terão incentivos fiscais e ainda uma boa infraestrutura para escoar a produção. Ou até mesmo essa região pode receber a implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), como sugere o diretor de Defesa de Interesses da Findes, Luis Claudio Montenegro.

Perspectiva do porto que será construído pela Imetame no município de Aracruz Crédito: Divulgação / Imetame

Outro fator destacado por fontes ouvidas pela coluna é que a instalação do porto da Imetame pode potencializar as atividades de outras companhias da região. "Eu diria que um negócio promove atratividade para o outro. Esses empreendimentos criam uma sinergia fantástica", avaliou uma fonte que acompanha de perto esse processo.

Avaliação na mesma linha tem a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini. Para ela, será formado um grande complexo portuário em Aracruz e o local tem potencial para ser a nova plataforma logística do Estado.

"Há uma grande sinergia entre as empresas da região, especialmente Imetame e Jurong, que trabalham de forma complementar na fomentação de negócios na área de atuação de cada uma. Isso facilita a atração de novas empresas, a geração de empregos, e o desenvolvimento do Espírito Santo", pontuou.

O retrato deste cenário é bem promissor, mas há um detalhe. Como falei no início deste texto, estamos trabalhando com expectativas. O porto da Imetame ainda aguarda o aval da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para iniciar suas obras marítimas.

Todos os sinais dados até agora pelo governo federal - como em pronunciamentos do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas - foram no sentido de que esse será um assunto superado em breve, mas como não é de hoje que o Espírito Santo espera ver seus empreendimentos destravados, a coluna procurou a SPU para saber exatamente qual o andamento desse projeto no órgão.

O Superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo, Márcio Furtado, deu entrevista e garantiu que o porto da Imetame está em vias de ser aprovado. Segundo ele, ainda em outubro irá acontecer a reunião que vai bater o martelo para a liberação da construção do terminal.

"A gente está realmente impingindo uma velocidade acima do normal para que tudo possa dar certo rápido, porque eles (Imetame) estão já prontos e têm um estágio de maturação altíssimo", adiantou. Furtado ponderou ainda que a SPU quer dar celeridade ao processo até poque gostaria de "casar" a liberação da autorização com a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Espírito Santo, prevista para acontecer em novembro. Ele trouxe ainda outros detalhes, que podem ser conferidos na entrevista abaixo.

Márcio Furtado é Superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo Crédito: Reprodução Linkedin

"ESTAMOS TRABALHANDO PARA QUE TUDO DÊ CERTO E RÁPIDO"