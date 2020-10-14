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Estímulo aos negócios

Secretário de Bolsonaro vai fazer peregrinação por empresas capixabas

Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, tem agendas nesta semana com empresas locais, Findes e governo do ES

Públicado em 

14 out 2020 às 19:11
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Carlos da Costa é Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME)
Carlos Da Costa é Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), Carlos Da Costa, vai estar no Estado a partir desta quinta-feira (15). A agenda do representante do governo Bolsonaro inclui visitas em empresas capixabas e a participação no evento Mobilização pelo Emprego e Produtividade.
Costa vai conhecer, ao lado da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, as sedes das empresas Imetame, Picpay e Chocolates Garoto. Além disso, tem na agenda, na sexta-feira (16), um café da manhã com o governador Renato Casagrande.
O programa do Ministério da Economia pretende ouvir empresários e gestores públicos locais para identificar e destravar os principais gargalos que fazem parte do dia a dia dos negócios. A proposta da pasta coordenada por Costa é aplicar ações que contribuam para a competitividade empresarial. O evento vai acontecer na manhã de sexta-feira na Federação das Indústrias, em Vitória, e será transmitido pela internet.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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