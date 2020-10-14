Secretário de Bolsonaro vai fazer peregrinação por empresas capixabas

O programa do Ministério da Economia pretende ouvir empresários e gestores públicos locais para identificar e destravar os principais gargalos que fazem parte do dia a dia dos negócios. A proposta da pasta coordenada por Costa é aplicar ações que contribuam para a competitividade empresarial. O evento vai acontecer na manhã de sexta-feira na Federação das Indústrias, em Vitória, e será transmitido pela internet.