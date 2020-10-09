ES vai ter semana para estimular negócios na área de energia

O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G) vai realizar ainda neste mês um evento voltado para o setor de energia com a participação de autoridades da área e gigantes dos segmentos de petróleo e gás, naval e portuário. Chamado de Oil&Gas Week 2020, ele vai acontecer virtualmente do dia 26 ao dia 29 de outubro. O objetivo é estimular negócios e atrair investimentos para o Estado.
Na programação, vão ser abordados temas como descomissionamento de plataformas, infraestrutura e o novo mercado de gás, mercado de trabalho e habilidades para o futuro, além da realização de rodadas de negócios.
A abertura do encontro será feita pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A agenda com o representante do governo federal será na segunda-feira (26), às 16 horas, e prevê também a participação do governador Renato Casagrande (PSB).
Representantes de várias entidades, como Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e Agência Nacional do Petróleo (ANP) vão participar da Oil&Gas Week. Já os representantes da iniciativa privada deverão ter os nomes confirmados nos próximos dias, mas é possível adiantar que companhias nacionais e internacionais estão na lista.
Na abertura do evento será lançado pelo FCP&G o catálogo de fornecedores capixabas, que vai trazer uma relação de 613 empresas, volume superior ao das edições anteriores, quando em 2019 foram citadas 467 e em 2018 haviam 347 catalogadas.