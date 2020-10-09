ES vai ter semana para estimular negócios na área de energia

Plataforma Cidade de Anchieta opera no Parque das Baleias, Litoral Sul do ES Crédito: Stéferson Faria/Agência Petrobras

O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G) vai realizar ainda neste mês um evento voltado para o setor de energia com a participação de autoridades da área e gigantes dos segmentos de petróleo e gás, naval e portuário. Chamado de Oil&Gas Week 2020, ele vai acontecer virtualmente do dia 26 ao dia 29 de outubro. O objetivo é estimular negócios e atrair investimentos para o Estado.

A abertura do encontro será feita pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A agenda com o representante do governo federal será na segunda-feira (26), às 16 horas, e prevê também a participação do governador Renato Casagrande (PSB).

Representantes de várias entidades, como Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e Agência Nacional do Petróleo (ANP) vão participar da Oil&Gas Week. Já os representantes da iniciativa privada deverão ter os nomes confirmados nos próximos dias, mas é possível adiantar que companhias nacionais e internacionais estão na lista.