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Oil&Gas Week

ES vai ter semana para estimular negócios na área de energia

Fórum Capixaba de Petróleo e Gás vai reunir autoridades e grandes companhias do setor. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é quem irá abrir o evento

Públicado em 

09 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Plataforma Cidade de Anchieta opera no Parque das Baleias, Litoral Sul do ES
Plataforma Cidade de Anchieta opera no Parque das Baleias, Litoral Sul do ES Crédito: Stéferson Faria/Agência Petrobras
O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G) vai realizar ainda neste mês um evento voltado para o setor de energia com a participação de autoridades da área e gigantes dos segmentos de petróleo e gás, naval e portuário. Chamado de  Oil&Gas Week 2020, ele vai acontecer virtualmente do dia 26 ao dia 29 de outubro. O objetivo é estimular negócios e atrair investimentos para o Estado.
Na programação, vão ser abordados temas como descomissionamento de plataformas, infraestrutura e o novo mercado de gásmercado de trabalho e habilidades para o futuro, além da realização de rodadas de negócios.
A abertura do encontro será feita pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A agenda com o representante do governo federal será na segunda-feira (26), às 16 horas, e prevê também a participação do governador Renato Casagrande (PSB).
Representantes de várias entidades, como Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e Agência Nacional do Petróleo (ANP) vão participar da Oil&Gas Week. Já os representantes da iniciativa privada deverão ter os nomes confirmados nos próximos dias, mas é possível adiantar que  companhias nacionais e internacionais estão na lista.
Na abertura do evento será lançado pelo FCP&G o catálogo de fornecedores capixabas, que vai trazer uma relação de 613 empresas, volume superior ao das edições anteriores, quando em 2019 foram citadas 467 e em 2018 haviam 347 catalogadas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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