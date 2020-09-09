Espírito Santo acerta ao se preparar para o novo mercado de gás

Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras Crédito: Luciano Piva / Agência Petrobras

O novo marco legal almeja a concorrência no setor para atrair investimentos que podem chegar a R$ 43 bilhões em todo o território brasileiro. É uma perspectiva concreta, dentro de um pacote de medidas defendidas pelo governo Bolsonaro, de geração de emprego que será importante no cenário pós-pandemia. Se já era relevante antes da avalanche de 2020, a modernização do mercado de gás passou a ser imprescindível para recuperação econômica, por estar atrelada a um processo necessário de reindustrialização.

O resultado dessa abertura e desconcentração de mercado é lógico: a redução do preço do gás. O insumo mais barato tem potencial de reorganizar toda a cadeia produtiva da indústria, atraindo multinacionais e gerando mais empregos. E o consumidor final também será beneficiado com a redução do valor.

O projeto que tramita no Congresso também quer permitir que outras empresas passem a acessar a infraestrutura de distribuição, facilitando a exploração de gasodutos, que passarão a atender por um regime de autorizações, dispensando os leilões do regime de concessão. É uma reorganização do mercado para torná-lo mais atraente aos olhos do investidor, com segurança jurídica. O texto nesse aspecto impede que empresas atuem em várias etapas da produção e também a verticalização, com formação societária incluindo transportadores, produtores e comercializadores.