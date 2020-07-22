"ES será o 1° a assinar contrato em sintonia com o novo mercado de gás"

"Queremos continuar fazendo parte da empresa, mas como minoritário. O gás é uma energia muita estratégica e, ao permanecer no negócio, o Estado pode opinar diretamente nos rumos da política de gás, o que considero importante"

Casagrande adiantou à coluna que, no mês de agosto, será realizada a primeira chamada pública da ES Gás para o ano que vem. Antes, a distribuidora estava limitada a comprar o gás da Petrobras, agora será possível abrir para mais empresas. Com o fim do monopólio da Petrobras, há a expectativa de que o preço do gás seja reduzido.

De acordo com o governador, algumas sondagens foram realizadas, mas ele diz que ainda é cedo para falar de nomes. “Já tem gente interessada, mas essas coisas são muito confidenciais. Qualquer nome de empresa que eu vier a falar, ao invés de ajudar vai atrapalhar negociações potenciais. Além disso, temos que ir com calma, até porque ainda não há modelagem sobre como será a venda. É preciso definir tudo para conversarmos com os interessados de forma mais concreta.”