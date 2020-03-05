Casagrande decide vender companhia de gás para iniciativa privada

Central de tratamento de gás, Cacimbas Crédito: Divulgação/Petrobras

Ele conversou com a coluna e disse que pretende enviar à Assembleia Legislativa o pedido de autorização para ofertar ações da empresa ao mercado.

A ideia é que o governo deixe de gerir a companhia, mas permaneça com alguma participação no negócio. “O Estado continua com o ativo, mas a ES Gás passa a ter o controle da iniciativa privada. Assim, a empresa poderá ter uma condição mais adequada a um mundo de tanta competitividade. E tem ainda a vantagem que quem entrar terá um contrato totalmente moderno em termos de regulação, em sintonia com as novas normas e regras que vêm sendo trabalhadas pelo governo federal para o novo mercado de gás.”

A definição sobre a oferta da empresa começará a ser estudada pelo BNDES. Representantes do governo do Espírito Santo e da BR Distribuidora já tiveram uma primeira conversa com o banco, que deverá iniciar os estudos para definir a melhor modelagem para o negócio.

Casagrande acredita que as análises aconteçam ao longo deste ano e a empresa possa ser vendida em 2021. Antes disso, porém, é preciso que algumas etapas sejam cumpridas, como a operação efetiva da ES Gás.

O governador explica que primeiro a empresa deve ser instalada, o que deve acontecer até o próximo mês. Depois disso, haverá o encaminhamento à Assembleia Legislativa do projeto solicitando a venda de parte das ações do governo.

"Enquanto isso, ajustamos com a BR que ela ficará responsável pela gestão da ES Gás até que a oferta ao mercado aconteça. A BR será contratada pela ES Gás para gerir, assim não precisaremos fazer concurso público" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

A decisão de vender parte da companhia de gás foi tomada pelo governador há cerca de um mês. Questionado pela coluna sobre o que teria pesado nessa escolha, Casagrande justificou a capacidade de a iniciativa privada ter mais condições de ser competitiva.

O governador Renato Casagrande avalia que a venda de ações da ES Gás vai trazer mais competitividade para o mercado capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

“O setor privado tem muito mais expertise no mercado de gás do que o setor público. Quanto mais capacidade você tem para fazer negociações e acordos empresariais eficientes e ágeis, mais você torna o negócio competitivo. A administração pública tem uma série de barreiras que impedem a tomada de decisões rápidas. Como encaramos o gás como um grande instrumento de desenvolvimento para o Espírito Santo, consideramos que para isso precisamos ter uma empresa mais eficiente. E, ao vender, também poderemos trazer parceiros com atuação nacional e até internacional, o que vai ajudar no dinamismo do Espírito Santo.”