Banco dos Brics negocia financiar projetos de infraestrutura no ES

Com o surgimento da pandemia, primeiramente na China e depois em todos os países-membros, houve uma demanda para que o banco pudesse apoiar na resposta. O fato de sermos um banco novo contribuiu para sermos flexíveis e entendermos que era possível nos ajustarmos para ajudar nessa resposta, que na pandemia não é infraestrutura. A resposta é, inicialmente, gastos em saúde, gastos em proteção social e recuperação econômica para atender a pequena e média empresa. Então, fez-se uma primeira operação com a China, aprovada no mês de abril, e que o banco dispensou uma série de regras das suas políticas para apoiar a China numa operação de US$ 1 bilhão, financiando insumos, pessoal e gastos correntes em saúde em três províncias muito afetadas pela Covid-19. Mas quando o banco aprovou essas exceções para a China, o banco avaliou que a pandemia chegaria a outros países e era preciso se preparar para isso. Aí o NDB aprovou uma política específica para resposta à emergência, com uma série de regras mais flexíveis, podendo financiar gasto retroativo, gasto corrente, gasto de capital, e aí o banco, nesta política nova, já aprovou quatro operações de crédito para quatro dos cinco países, de US$ 1 bilhão cada uma.