Orçamento do ES para 2021 é realista e pode guardar boas surpresas

Assim, efetivamente o orçamento deste ano deve contar com uma receita de R$ 18,7 bilhões enquanto o de 2021 projeta uma arrecadação de R$ 18,9 bilhões.

Diferentemente de outros anos, o governo do Estado não apresentou neste o PLOA em coletiva à imprensa. Por mais que fontes do Palácio Anchieta tenham se colocado à disposição para dar entrevista para cada jornalista, chamou a atenção a mudança de estratégia.