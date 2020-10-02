Educação supera Saúde e Segurança e terá maior fatia do orçamento do ES em 2021

Sede da Secretaria de Estado de Educação é a que mais vai receber recursos do governo do Estado em 2021 Crédito: Arquivo A Gazeta

R$ 2,685 bilhões serão usados na área da educação. A Sedu é a única secretaria estadual que não sofreu cortes em custeio, que é a verba utilizada para gastos corriqueiros, como conta de energia elétrica, de telefone e manutenção de equipamentos. As demais tiveram uma redução de 5% no valor do orçamento previsto em 2020. Secretaria de Estado de Educação (Sedu) é a pasta que vai receber o maior valor do orçamento público do Espírito Santo previsto para 2021. Dos R$ 18,9 bilhões estimados no total,serão usados na área da educação. A Sedu é a única secretaria estadual que não sofreu cortes em custeio, que é a verba utilizada para gastos corriqueiros, como conta de energia elétrica, de telefone e manutenção de equipamentos. As demais tiveram uma redução de 5% no valor do orçamento previsto em 2020.

O planejamento com a estimativa das receitas e despesas do governo para o ano que vem foi encaminhado à Assembleia Legislativa na terça-feira (29). O valor é R$ 850 milhões menor do que o orçamento total previsto inicialmente para 2020. O projeto será analisado pela Comissão de Finanças da Casa e precisa ter o voto da maioria no plenário para ser aprovado.

O alto orçamento destinado à Sedu é explicado pela aprovação do texto do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Uma norma foi incluída na Constituição Federal, proibindo o uso dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para pagamento de inativos.

O governo do Estado contabilizava a despesa com aposentados dentro dos 25% mínimos exigidos pela lei para serem aplicados com educação. Mas com a nova legislação, isso não vai ser mais permitido.

Tivemos que fazer essa adequação porque a despesa com inativos ficava dentro dessa conta. Agora, temos que alocar mais recursos na educação para cumprir os 25%. Há também investimentos com tecnologia iniciados durante a pandemia e daremos continuidade em 2021, afirmou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

O governo havia reservado R$ 2,3 bilhões para a Sedu no orçamento de 2020. O valor previsto para o próximo ano é 14% maior.

R$ 2,681 bilhões. A pasta, contudo, terá menos recursos do que em 2020, quando o planejamento estimava R$ 2,7 bilhões. Duboc explica que essa redução se deve pelos investimentos que já foram feitos este ano, por causa da pandemia do novo A Secretaria de Saúde (Sesa) é a segunda pasta com a maior fatia do orçamento em 2021, são cerca deA pasta, contudo, terá menos recursos do que em 2020, quando o planejamento estimava R$ 2,7 bilhões. Duboc explica que essa redução se deve pelos investimentos que já foram feitos este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus

"Investimentos que faríamos ao longo da gestão foram antecipados por causa da pandemia, como a reforma de hospitais. O orçamento da Sesa, inclusive, foi bem maior do que estava previsto para este ano" Álvaro Duboc - Secretário de Estado de Economia e Planejamento

Além disso, há o corte de 5% em relação a custeio, que foi feito em todas as secretarias, exceto a Sedu, para 2021. Isso não quer dizer que o investimento vai ser menor, pelo contrário. Estamos aumentando a cada ano. Como o governo tem uma espécie de poupança, conseguimos manter o orçamento e investir, garantiu.

Para 2021, o orçamento prevê investimento de R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 580 milhões em recursos próprios. O restante do valor vem de repasses do governo, carteiras de créditos e outras parcerias.

Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) , que no planejamento de 2020 tinha ficado com a maior parte do orçamento entre as pastas, foi a que sofreu o maior corte em valores absolutos. Serão R$ 655 milhões a menos em 2021.

O orçamento da Sesp era montado de uma forma que sempre havia necessidade de suplementar a folha de pagamento da Polícia Militar, que é a maior da folha da pasta. No orçamento de 2020, a gente fez uma adequação dentro de uma previsão mais realista, por isso houve aumento do valor naquele ano, explicou o secretário de Planejamento.

Além disso, com a criação do fundo previdenciário para militares, os gastos com previdência não fazem mais parte do orçamento da Secretaria de Segurança, o que diminui as despesas. Isso agora sai do orçamento e vai para o fundo, o que também explica essa redução em 2021, destaca Duboc.

Ainda assim, a Sesp continua sendo uma das que possui o maior recurso, com R$1,7 bilhão do orçamento.

Apesar das secretarias terem o orçamento cortado em 5%, baseado no planejamento de 2020, algumas pastas aparecem com valores superiores para 2021 quando comparado a este ano. Isso acontece pelo fato de outros recursos terem sido complementados no planejamento, ao longo de 2020, para realização de projetos.

Confira o valor do orçamento para cada uma das secretarias:

TJES E MPES VÃO RECEBER REPASSES IGUAIS AOS DE 2020, MAS ORÇAMENTO SERÁ MENOR

O Judiciário e o Legislativo receberão cerca de R$ 2 bilhões dos recursos do Tesouro em 2021. O valor é um pouco superior ao do orçamento de 2020, estimado em R$ 1,98 bilhão.

A diferença se dá devido a um aumento de repasse à Defensoria Pública do Espírito Santo para o próximo ano. As outras instituições não tiveram nem aumento ou redução de repasses. Os Poderes receberão o mesmo valor de 2020, algo que havia sido acordado por meio da Lei de Diretriz Orçamentária (LDO).

Mas no caso do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Ministério Público Estadual (MPES), o orçamento será menor em 2021. Isso porque, além dos repasses do governo, eles possuem fundos próprios de recursos, que apresentaram queda na arrecadação.

O orçamento total do TJES em 2020 foi de R$ 1,23 bilhão. Já do MPES, de R$ 431,9 milhões. Em 2021, os valores serão respectivamente R$ 1,22 bilhão (sendo R$ 1,1 bilhão em recursos dos cofres do Estado) e R$ 430 milhões (sendo R$ 414,7 milhões em recursos dos cofres do Estado).

A Assembleia Legislativa receberá R$ 225,15 milhões. Já o Tribunal de Contas do Estado (TCES), R$ 174,7 milhões e a Defensoria Pública, única que terá aumento no repasse, vai passar de R$ 60,48 milhões para R$ 84,6 milhões em 2021.

Os valores repassados pelo governo aos diferentes Poderes e órgãos autônomos chegam por meio do chamado duodécimo. Pela lei, a transferência mensal do Tesouro Estadual para os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas é sempre no valor de 1/12 do total anual dos respectivos recursos, que consta do Orçamento aprovado.