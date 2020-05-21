Qual é a maneira correta de o Estado cortar gastos no orçamento?

Casagrande precisa fechar urgentemente o duto de gastos públicos do Estado Crédito: Amarildo

Rodrigo Chamoun, o meio escolhido pelo governo não é o mais recomendável juridicamente, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Precisando cortar gastos públicos urgentemente, o governo de Renato Casagrande (PSB) adotou um caminho legal que divide especialistas em contas públicas. Para o próprio Tribunal de Contas do Estado (TCES) , presidido pelo conselheiro, o meio escolhido pelo governo não é o mais recomendável juridicamente, à luz da

Assembleia, TJES, MPES e Defensoria Pública, além do próprio TCES). Em vez disso, o governo optou por uma solução alternativa: dentro do mesmo orçamento, decidiu contingenciar recursos do próprio Poder Executivo e dos outros cinco Poderes e instituições estaduais que têm direito a uma fração do bolo ().

Se dará certo, ainda não sabemos. Mas o que podemos dizer desde já é que essa solução é controversa: para alguns especialistas em orçamento público, pode não ser a mais indicada tecnicamente e vir a suscitar, inclusive, questionamentos jurídicos no futuro. O próprio presidente do TCES levantou essa bola no debate público. Para Chamoun, do ponto de vista técnico, o ideal seria que o governo Casagrande enviasse para a Assembleia um novo projeto de lei orçamentária para 2020, substituindo a lei que está em vigor.

Na mal-sucedida reunião realizada no último dia 7 entre os seis chefes de Poderes e instituições do Estado , Chamoun chegou a fazer, em nome do TCES, a defesa técnica da proposta de uma nova peça orçamentária, para dar mais segurança jurídica ao próprio Executivo. Foi voto vencido. Após a reunião, mergulhou em um silêncio de pedra. Quem o conhece sabe: o conselheiro não gostou dos contra-argumentos ouvidos durante a reunião, nem do saldo nulo da videoconferência.

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Na última segunda-feira (18), o TCES aceitou firmar um acordo com o Executivo , dispondo-se a receber, de maio a dezembro, um repasse mensal até 20% inferior ao que está previsto no orçamento do Estado para o órgão, com base na frustração real de receita a ser observada em cada mês. O termo foi assinado por Casagrande e por Chamoun.

Em nova entrevista nesta quarta-feira (20), pedimos a Chamoun para detalhar por que, tecnicamente, um novo orçamento seria mais aconselhável que decretos e acordos de contingenciamento. A ausência de um novo orçamento pode dar margem a questionamentos futuros na Justiça? Por fim, por acaso ele aconselha prefeitos que também terão queda brutal na arrecadação a mandarem novos orçamentos municipais para as respectivas Câmaras?

O presidente da Corte de Contas foi ainda mais veemente:

"A minha opinião e a da minha equipe continua a mesma: uma revisão na lei orçamentária seria o ideal, não só para o Estado como para os municípios, obviamente. O que é uma lei orçamentária? É uma lei em que se estima receita e se fixa despesa para um ano. Se está cabalmente demonstrado que a receita estimada no orçamento não se realizará, o ideal é que se tenha uma revisão na lei orçamentária." Rodrigo Chamoun - Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES)

Para ele, com a solução encontrada pelo governo, dispositivos da LRF serão flexibilizados demais (e de maneira perigosa para os próprios gestores):

“O nosso maior argumento para a revisão da lei orçamentária é que dispositivos-chave da Lei de Responsabilidade Fiscal ficam flexíveis, como é o caso do artigo 9º. [...] Prever uma receita é como se fosse o treino para o jogo; acompanhar a execução orçamentária é o jogo. Então, uma coisa que se prevê pode não acontecer. A LRF disciplina isto também: caiu a receita, tem que limitar a despesa. Esse é um artigo forte da LRF, porque o gestor que não limita despesa e empenho [autorização de gastos] quando deve fazê-lo fica, por exemplo, propenso a receber, pela lei de crimes fiscais, multa de 30% dos seus vencimentos anuais. Então, com a suspensão desses dispositivos, é fato que os instrumentos de controle não têm o mesmo vigor que o dado pelo texto original da LRF.”

Em conclusão, Chamoun menciona o “orçamento fictício” destacado no início da coluna:

“Somando-se a isso, se a receita prevista na lei orçamentária comprovadamente não se realizará, o ideal era que tivéssemos uma lei orçamentária que não fosse fictícia. Uma lei orçamentária real, compatível com o que está acontecendo. Há culpados nisso? Não. A lei orçamentária foi discutida e aprovada no ano passado, assim como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ninguém previa o que aconteceria neste ano. Então a nossa opinião continua a mesma. Mas quem aprova e discute lei orçamentária são aqueles que foram eleitos para isso: o Parlamento e o Poder Executivo. Nós, neste caso, no máximo podemos orientar, como fizemos”, pondera o presidente do TCES.

Em resumo: Chamoun topou firmar o termo de acordo com Casagrande – diga-se en passant, um antigo aliado antes de sua chegada ao TCES – para colaborar com o governador em um momento político e econômico absolutamente dramático. Mas discorda totalmente do método adotado pelo governo para a contenção de despesas.

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