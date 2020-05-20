Corte de gastos é robusto, mas sacrifica principalmente investimentos

Governo do ES vai contingenciar R$ 1 bilhão em recursos que seriam direcionados para investimentos Crédito: Freepik

Na prática, o enxugamento dessas despesas não resolve por completo o problema que o governador Renato Casagrande (PSB) e sua equipe têm que enfrentar com as perdas de receitas estimadas para 2020, de R$ 3,4 bilhões. Mas a redução dos gastos anunciados até aqui demonstra a disposição do Executivo em manter o caixa estadual com as finanças equilibradas, ou seja, o governo passa o recado de que quer seguir à risca aquele conceito simples e básico de qualquer orçamento, do doméstico ao público: as despesas não podem jamais ser maiores que as receitas.

RECURSOS PARA INVESTIMENTOS SÃO OS MAIS AFETADOS

Ainda que os cortes previstos pelo governo do Estado alcancem cifras robustas, é preciso destacar quase que o óbvio: o contingenciamento sacrifica principalmente os recursos dos investimentos.

Do valor total de R$ 1,59 bilhão de redução de despesa planejada, quase 63% (R$ 1 bi, sendo R$ 300 milhões de recursos próprios e R$ 700 milhões dos royalties) são referentes ao dinheiro que seria aplicado em projetos ligados principalmente à infraestrutura, outros 14,4% (R$ 230 milhões) são originários da reversão de fundos de secretarias e autarquias do governo, e 22,6% (R$ 360 milhões) vêm do corte “na carne”, esse sim enxuga o custeio da máquina pública.

Reduzir despesas pela via do investimento é a primeira solução que grande parte dos gestores públicos saca da manga em momentos de dificuldades financeiras. É praxe! Afinal, os recursos previstos para investimentos estão entre os poucos que não são carimbados e que não fazem parte do bolo de despesas obrigatórias de uma administração pública.

Independentemente da frustração de receitas que um governo possa ter, os custos com pagamento de servidores e de aposentados, por exemplo, continuam ali. Portanto, não é de hoje que a navalha atinge primeiramente os investimentos.

Mesmo que os números mostrem de onde virá a contenção, o governo estadual tem dito que os investimentos não serão abandonados . À coluna, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, afirmou que estão sendo estudados pelas secretarias de governo quais projetos serão priorizados e garantiu que há opções de recursos para serem aplicados para essa finalidade.

"O investimento pode ser feito usando recursos do Fundo de Infraestrutura, de operações de crédito, de recursos vinculados a outros fundos e autarquias. Manter o ritmo de investimentos é uma medida anticíclica fundamental para o Estado conter um pouco a crise na economia. Além disso, assim, o Estado se mantém competitivo e com infraestrutura para receber novos negócios e crescer" Rogelio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda

Pegoretti tem razão ao dizer que realizar investimentos é um caminho para minimizar os efeitos da crise. Mas fato é que tornou-se inviável, para não dizer impossível, manter a mesma carteira de projetos diante de uma perda de R$ 3,4 bilhões de receita neste ano . Por isso, é ainda mais necessário que as escolhas das obras estruturantes e o direcionamento dos recursos sejam certeiros e eficazes.