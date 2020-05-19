Terceira Ponte: projeto prevê ciclovia nas lateiras e novas faixas de rolamento Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Fundo bilionário vai pagar obras no aeroporto de Linhares e na 3ª ponte

Com o fundo, o governo capixaba calcula conseguir bancar e manter projetos considerados como prioritários neste ano, como as obras de ampliação do aeroporto de Linhares, de estradas e a contratação dos projetos para o Portal do Príncipe e das novas faixas e ciclovia na Terceira Ponte.

As informações são do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que explicou ainda que uma primeira parte dessa "poupança" até já foi sacada: R$ 314 milhões foram destinados ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para dar continuidade a obras de estradas em andamento no Estado. Ele afirmou que após a revisão dos projetos previstos, o valor usado deve aumentar.

Criado no ano passado, o Fundo Estadual de Infraestrutura recebeu um aporte inicial de R$ 1,5 bilhão que seria usado para a execução de obras que impulsionassem o desenvolvimento do Espírito Santo e para ajudar em momentos anticíclicos de crise, como este.

Esse recurso é proveniente do acordo assinado no ano passado com a Petrobras para unificação do Parque das Baleias (região de produção de petróleo no Litoral Sul do Estado), que fez aumentar a arrecadação com participações especiais desde 2012 e com que a petroleira arcasse com o passivo existente desde então (de 2012 a 2019). É esse retroativo que compõe o fundo.

Agora, essa poupança ainda conta uma verba de R$ 1,2 bilhão, segundo Duboc. "Nós estamos fazendo uma revisão no planejamento do governo, diante dessa situação, e vamos ver com cada secretaria quais os investimentos que são prioritários e os que já estão em andamento. O Fundo de Infraestrutura será usado, além dos recursos de financiamento", diz.

O secretário ainda garante: "Não vamos paralisar investimentos já em execução, até para não haver prejuízo com a descontinuidade de obras públicas. A gente sabe da importância do investimento público numa hora dessas para estimular a economia e gerar empregos nessas regiões. E vão ser priorizados obras que auxiliem na atividade econômica e o desenvolvimento após a pandemia".

"Essa decisão vai nos permitir manter investimentos estratégicos, como a contratação dos projetos para o Portal do Príncipe e da Terceira Ponte, e continuar dando andamento a obras como o aeroporto de Linhares e estradas com o Fundo de Infraestrutura. Há obras em andamento também com recursos de financiamento, como de saneamento, que também não vão parar" Álvaro Duboc - Secretário de Estado de Economia e Planejamento

No entanto, o secretário admite que inevitavelmente algumas obras serão adiadas para 2021, mas ainda não há definição de quais. "Diante de todo esse cenário, algumas vão ficar para o próximo ano. Esse é um levantamento que ainda estamos fazendo, em um processo com cada secretaria".

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Ele ainda destaca dois pontos. O primeiro, de que essa dificuldade de arrecadação no momento é geral: "É um momento que nenhum de nós poderia imaginar. O setor privado também vive a mesma coisa e está tendo que refazer seus planejamentos. Nós também precisamos fazer esse dever de casa".