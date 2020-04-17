Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução



O governador Renato Casagrande afirmou temer que o Espírito Santo entre em colapso fiscal, caso a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus se agrave e perdure por muito tempo. Segundo ele, os gastos extras que a doença tem ensejado têm se somado à queda de receita proveniente do petróleo e da arrecadação dos impostos. O socorro federal, que está em votação no Congresso, poderia minimizar impactos e permitir a manutenção dos compromissos financeiros do Estado, afirma.

Your browser does not support the audio element. Casagrande fala em colapso se não cortar despesas e renegociar contratos

"O impacto da crise sobre nós é muito forte. Eu já disse que terei esse esse balanço depois do dia 20. Teremos uma ideia do mês de abril, da redução de receita para nós. O impacto é grande pela Covid e pelo petróleo", ressaltou.

"Só no petróleo vamos perder R$ 1,3 bilhão (royalties e participação especial). Vai haver impacto muito grande com ICMS, IPVA, que já está exigindo tomada de decisões" Renato Casagrande - Governador do Estado

"Vamos renegociar contratos, tomar diversas medidas a partir desse momento para reduzir despesas, sim. É uma decisão importante que estamos tomando para que a gente não entre em colapso com as nossas contas. Não sabemos quanto tempo teremos esse efeito da crise, é uma angústia para nós", salientou o governador.

AUXÍLIO FEDERAL VAI PERMITIR MANTER COMPROMISSOS