Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contas públicas

Casagrande fala em colapso se não cortar despesas e renegociar contratos

Governador diz que impacto da crise do coronavírus será conhecido nos próximos dias e afirma que, caso ajuda federal não chegue, Estado pode ter de 'atrasar compromissos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 20:30

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 20:30

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17)
Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução
O governador Renato Casagrande afirmou temer que o Espírito Santo entre em colapso fiscal, caso a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus se agrave e perdure por muito tempo. Segundo ele, os gastos extras que a doença tem ensejado têm se somado à queda de receita proveniente do petróleo e da arrecadação dos impostos. O socorro federal, que está em votação no Congresso, poderia minimizar impactos e permitir a manutenção dos compromissos financeiros do Estado, afirma.
As medidas de combate à Covid-19 já custaram aos cofres do Estado quase R$ 100 milhões em algumas semanas. Além disso, o fechamento do comércio e o isolamento social devem se traduzir em uma baixa na arrecadação. Casagrande afirmou, em coletiva na noite desta sexta-feira (17), que saberá nos próximos dias a dimensão desse impacto.
Casagrande fala em colapso se não cortar despesas e renegociar contratos
"O impacto da crise sobre nós é muito forte. Eu já disse que terei esse esse balanço depois do dia 20. Teremos uma ideia do mês de abril, da redução de receita para nós. O impacto é grande pela Covid e pelo petróleo", ressaltou.

Veja Também

"Decisão será até amanhã", diz Casagrande sobre abertura do comércio no ES

Casagrande sobre Covid-19 no ES: "Maio vai ser um mês muito crítico"

Governadores pedem que Senado aprove socorro

"Só no petróleo vamos perder R$ 1,3 bilhão (royalties e participação especial). Vai haver impacto muito grande com ICMS, IPVA, que já está exigindo tomada de decisões"
Renato Casagrande - Governador do Estado
Entre as medidas, o governador citou a renegociação de contratos e cortes de despesas correntes. Na última semana, ele chegou a afirmar que não descarta reduzir o salário dos servidores, mas o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, ressaltou que essa seria "uma das últimas opções".
"Vamos renegociar contratos, tomar diversas medidas a partir desse momento para reduzir despesas, sim. É uma decisão importante que estamos tomando para que a gente não entre em colapso com as nossas contas. Não sabemos quanto tempo teremos esse efeito da crise, é uma angústia para nós", salientou o governador. 

Veja Também

"Se for preciso, vamos reduzir salários", diz Casagrande sobre servidores

AUXÍLIO FEDERAL VAI PERMITIR MANTER COMPROMISSOS

Casagrande também reforçou a importância do auxílio federal para os Estados e municípios, que ainda está em discussão no Congresso, na manutenção dos pagamentos que o Estado precisa cumprir. O texto-base do projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelo Senado em um momento de forte crise entre o Legislativo e o presidente Jair Bolsonaro.
"Estamos trabalhando para que Congresso vote medidas de ajuda aos Estados e municípios. Se acabar o dinheiro que temos de poupança, vamos acabar tendo que atrasar os nossos compromissos", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados