Casagrande sobre Covid-19 no ES: 'Maio vai ser um mês muito crítico'

Em entrevista durante passagem pelo município de Colatina nesta sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande falou sobre o aumento de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo. Perguntado se o governo já tem uma previsão de pico ou se já estamos nele, o governador afirmou que o mês de maio deve ser crítico e vai demandar muita atenção e cuidados dos capixabas.
"Não estamos no pico ainda, estamos no início do crescimento da curva. A cada dia são mais de 100 pessoas confirmadas, ainda com um número de testes pequeno. Na hora que a gente ampliar os testes, o número de pessoas identificadas com o Covid vai aumentar. E nós queremos ampliar esses testes. A gente avalia que o mês de maio vai ser um mês muito crítico, vai demandar muito de todos nós da sociedade capixaba, uma atenção e cuidado extremo"
O governador esteve no município para acompanhar a liberação de mais leitos de UTI no hospital Silvio Avidos, referência para o tratamento do novo coronavírus na região. Para isso, o setor de pediatria da unidade foi transferido para o Hospital São José.
Até a noite desta quinta-feira (16), o Espírito Santo havia registrado 856 casos confirmados de pacientes com Covid-19, com 25 mortes pela doença.