Casagrande sobre Covid-19 no ES: 'Maio vai ser um mês muito crítico'

"Não estamos no pico ainda, estamos no início do crescimento da curva. A cada dia são mais de 100 pessoas confirmadas, ainda com um número de testes pequeno. Na hora que a gente ampliar os testes, o número de pessoas identificadas com o Covid vai aumentar. E nós queremos ampliar esses testes. A gente avalia que o mês de maio vai ser um mês muito crítico, vai demandar muito de todos nós da sociedade capixaba, uma atenção e cuidado extremo"