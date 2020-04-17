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Período de atenção

Casagrande sobre Covid-19 no ES: 'Maio vai ser um mês muito crítico'

Perguntando sobre o pico de casos no Espírito Santo, governador afirmou que o mês de maio vai demandar muita atenção e cuidados dos capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 12:03

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 12:03

O governador Renato Casagrande durante coletiva, na manhã deste sábado
O governador Renato Casagrande durante coletiva por videoconferência no Palácio Anchieta Crédito: Reprodução/Facebook
Em entrevista durante passagem pelo município de Colatina nesta sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande falou sobre o aumento de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo. Perguntado se o governo já tem uma previsão de pico ou se já estamos nele, o governador afirmou que o mês de maio deve ser crítico e vai demandar muita atenção e cuidados dos capixabas.
"Não estamos no pico ainda, estamos no início do crescimento da curva. A cada dia são mais de 100 pessoas confirmadas, ainda com um número de testes pequeno. Na hora que a gente ampliar os testes, o número de pessoas identificadas com o Covid vai aumentar. E nós queremos ampliar esses testes. A gente avalia que o mês de maio vai ser um mês muito crítico, vai demandar muito de todos nós da sociedade capixaba, uma atenção e cuidado extremo"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

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O governador esteve no município para acompanhar a liberação de mais leitos de UTI no hospital Silvio Avidos, referência para o tratamento do novo coronavírus na região. Para isso, o setor de pediatria da unidade foi transferido para o Hospital São José.
Até a noite desta quinta-feira (16), o Espírito Santo havia registrado 856 casos confirmados de pacientes com Covid-19, com 25 mortes pela doença.

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