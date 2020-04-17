178 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo

Os dados consideram as notificações de confirmações da doença feitas pelas redes pública e privada do Estado. Ao todo, o Painel Covid-19 registra 856 contaminados.

Até a manhã desta sexta (17), o sistema da Saúde capixaba registrava 6.132 notificações de casos suspeitos do novo coronavírus  sendo 13,96% deles confirmados  e 25 mortes em decorrência da Covid-19

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.