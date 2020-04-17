178 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo

ESCLARECIMENTO: Originalmente essa reportagem informava que o Espírito Santo já tinha mais da metade dos infectados considerados curados do coronavírus. Apesar disso, a reportagem de A Gazeta observou que inserindo um filtro no Painel Covid-19, onde são divulgados os dados da doença por parte do Governo do Estado, o número apresentado é bem menor. No início da tarde, no universo de 856 casos confirmados, 161 eram considerados curados. Na última atualização do painel, realizada no final da tarde desta sexta-feria (17), o número de curados apresentado era de 505 e ao incluir o filtro a quantidade caiu para 178. A Secretaria de Estado da Saúde admitiu a diferença nos números, por meio do subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, que acrescentou que a situação será avaliada durante o fim de semana.
Com 18 novos registros de cura em dois dias, desde a última quarta-feira (15), o Espírito Santo já tem mais da metade dos infectados considerados curados do novo coronavírus, segundo informações que constavam no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na manhã desta sexta-feira (17).
Os dados consideram as notificações de confirmações da doença feitas pelas redes pública e privada do Estado. Ao todo, o Painel Covid-19 registra 856 contaminados.
Até a manhã desta sexta (17), o sistema da Saúde capixaba registrava 6.132 notificações de casos suspeitos do novo coronavírus sendo 13,96% deles confirmados e 25 mortes em decorrência da Covid-19
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.