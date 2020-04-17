Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus no ES: 135 respiradores chegam na próxima semana

Também devem ser entregues 30 equipamentos que foram  doados por uma empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 21:32

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 21:32

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
O Espírito Santo continua a saga de novas encomendas de respiradores mecânicos, equipamento fundamental para salvar vidas de pacientes graves da Covid-19. O produto já foi comprado, mas nada de aparecer.  A expectativa, agora, é de que na próxima semana chegue um lote com 135 equipamentos. 
A informação é do sub-secretário da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Fabiano Ribeiro. "Comprar respirador é um grande desafio nosso. Temos a previsão de chegar na próxima semana uma compra de 135 respiradores mecânicos e tentamos de uma nova compra.  A maior dificuldade hoje é achar quem venda", afirmou.
Ribeiro disse ainda que tem ocorrido entraves nas importações. "Temos que comprar equipamentos importados, pois as poucas empresas que tem no Brasil não tem como produzir muito em tão pouco tempo. Realmente, é uma operação de guerra, pois tem que ter toda uma estratégia para conseguir chegar aqui. Muitas dessas encomendas estão ficando retidas em países das rotas internacionais, como nos Estados Unidos", observou. 

Veja Também

Respiradores: uma dor de cabeça para o governo do ES

O estado já recebeu 50 respiradores, que foram distribuídos em hospitais  da rede estadual e outros 40 foram entregues para o Hospital Jayme Santos Neves. O hospital também espera 59 respirados que foram comprados exclusivamente para a unidade, que é referência. Além disso, a empresa Suzano doou 30 equipamentos que ainda não chegaram.

INQUÉRITO  SOROLÓGICO

Atualmente, o Laboratório Central (Lacen) do Estado continua atendendo com capacidade de 500 exames por dia para detectar o coronavírus. Para buscar números mais precisos e também tentar novas alternativas de enfrentamento, o Governo estadual vai montar um inquérito sorológico, que é testar para coronavírus em mais pessoas.  
"Estamos treinando as equipes da vigilância sanitária municipais e organizando os municípios para ir para a prática. O estado definiu com especialistas os métodos e agora vamos pensar na estratégia", disse Fabiano Ribeiro.

Veja Também

Pedro Canário confirma primeiro caso de coronavírus

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 856

Coronavírus: outdoors de Cachoeiro mostram dançarinos do "meme do caixão"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados